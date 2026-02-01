Как рассчитывается пенсия в зависимости от группы инвалидности?

В 2026 году пенсионное обеспечение лиц с инвалидностью формируется по четкому алгоритму, который учитывает причину потери трудоспособности, группу инвалидности и наличие страхового стажа.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, пенсия назначается людям, которые потеряли трудоспособность вследствие заболевания, травмы, не связанной с работой, или имеют инвалидность с детства.

Одним из ключевых критериев является страховой стаж: в зависимости от возраста и установленной группы инвалидности он может колебаться от 1 до 15 лет. Именно от этого показателя вместе с расчетной пенсией по возрасту зависит конечная сумма выплаты.

Пенсия по инвалидности определяется как доля от пенсии по возрасту:

для I группы – в полном объеме 100%;

для II группы – в размере 90%;

для III группы – на уровне 50%.

То есть даже при одинаковом стаже выплаты могут существенно отличаться в зависимости от группы инвалидности.

Если стажа не хватает: какие выплаты назначают вместо пенсии?

Если человек не имеет достаточного страхового стажа для назначения пенсии по инвалидности, он не лишается права на государственную поддержку, заметили Пенсионный фонд Украины. В таком случае вместо пенсионной выплаты может быть назначена государственная социальная помощь, которая финансируется из бюджета и привязывается к размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году ориентировочные размеры такой помощи составляют: для лиц с инвалидностью I группы – 2 595 гривен;

для II группы – 2 076 гривен;

для III группы – 1 557 гривен. Важно, что эти выплаты являются фиксированными социальными гарантиями и не зависят от предыдущего уровня заработной платы, стажа работы или размера страховых взносов. Они определяются исключительно группой инвалидности и действующими социальными стандартами государства.

Как подать заявление и сколько ждать решения?