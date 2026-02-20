Какая будет пенсия при 35 годах стажа

Размер пенсии зависит от совокупности факторов. В частности, количества стажа, приобретенного человеком в течение жизни. Также весомую роль играет доход, который имело лицо.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?

На минимум количества стажа влияет возраст лица, сообщает Пенсионный фонд.

В 2026 году эти показатели отредактировали. Сейчас они такие:

для выхода на пенсию в 60 лет, минимум составляет – 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Какой размер пенсии при стаже 35 лет?

Стажа 35 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет. При расчетах также учтем, что:

лицо выходит на пенсию на общих условиях;

имело доход – 10 тысяч гривен.

При указанных условиях, выплата в 60 лет должна была бы составлять – почти 3,8 тысячи гривен.



Размер пенсии, если стаж 30 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года пенсия уже будет больше. Она достигнет ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.



Какой размер пенсии, если имеешь стаж 30 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

А уже в 65 лет пенсия будет самая большая. Выплата составит – почти 5 тысяч гривен.



Размер пенсии при стаже 30 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходят через пенсионный калькулятор.

Что важно знать пенсионерам сейчас?