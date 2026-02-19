Что известно об этой помощи?

На эту помощь имеют право семьи с низким доходом, сообщает Министерство социальной политики.

Такая помощь – это ежемесячная выплата, объединяющая несколько видов государственной помощи для семей в сложных жизненных обстоятельствах. То есть вместо нескольких отдельных выплат семья получает одну – базовую, рассчитанную на всю семью,

– указывает министерство.

Оформить такую помощь могут все нуждающиеся. Для этого нужно обратиться в ПФУ. В то же время онлайн имеют право получить ее только те, кто:

получает выплаты для одиноких матерей;

помощь для малообеспеченных семей.

Какой размер базовой социальной помощи?

Размер базовой социальной помощи для каждого члена семьи определяется индивидуально. Он зависит от:

дохода;

базовой величины, сейчас она – 4 500 гривен для каждого члена семьи.

По состоянию на теперь, соотношение такое:

100% от базовой величины получает первый член семьи, то есть, тот, кто подает заявление;

100% – получает каждый ребенок в возрасте до 18 лет;

100% – члены семьи с инвалидностью I или II группы;

70% – каждый следующий член семьи.

Чтобы вычислить такую помощь, нужно определить базовую величину для этой семьи. А из этой суммы уже вычитается среднемесячный доход. Речь идет о показателе за последние 3 месяца.

Для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту или достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного количества страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их страховому стажу,

– говорится в сообщении ПФУ.

Сейчас это соотношение следующее:

если лицо имеет стаж менее 10 лет – 53% от базовой величины;

от 10 до 20 лет – 62%;

от 20 до 30 лет – 70%.

30 лет и более – 88%.

Важные нюансы, относительно оформления этой помощи