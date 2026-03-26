Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?

Минимум стажа для выхода на пенсию зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

В 2026 году эти показатели были откорректированы. Сейчас они таковы:

для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа;

в 63 года минимум составляет – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Какая будет пенсия, если проработал 30 лет?

При 30 годах стажа, можно выйти на пенсию в 63 года. При расчетах также учтем, что:

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

выходит на пенсию на общих условиях.

Если учитывать все приведенные выше условия, пенсия гражданина будет составлять ориентировочно – 3,9 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если имеешь неразрывный стаж 30 лет в 2026 году / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты проводились через пенсионный калькулятор.

