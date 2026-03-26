Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?
Минимум стажа для выхода на пенсию зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.
В 2026 году эти показатели были откорректированы. Сейчас они таковы:
- для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа;
- в 63 года минимум составляет – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.
Какая будет пенсия, если проработал 30 лет?
При 30 годах стажа, можно выйти на пенсию в 63 года. При расчетах также учтем, что:
- лицо имело доход 10 тысяч гривен;
- выходит на пенсию на общих условиях.
Если учитывать все приведенные выше условия, пенсия гражданина будет составлять ориентировочно – 3,9 тысячи гривен.
Какая будет пенсия, если имеешь неразрывный стаж 30 лет в 2026 году / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты проводились через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать пенсионерам в 2026 году?
Чтобы увеличить количество имеющегося стажа, пенсионеры могут его докупить. Сейчас месяц стоит – 1 902,34 гривны, а год – 22 828,08 гривны.
Украинские пенсионеры имеют право на различные доплаты к пенсии. В частности, по возрасту, состоянию здоровья или даже за донорство. Некоторые из них назначаются автоматически, а есть и те – за которыми необходимо обращаться лично.
С 1 марта 2026 года в Украине была проведена индексация. Она коснулась выплат большинства пенсионеров. Заметим, что, благодаря индексации производится перерасчет "тела" пенсии, то есть, выплаты без учета разного рода доплат и надбавок.