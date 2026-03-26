Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?
Мінімум стажу для виходу на пенсію залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.
Читайте також Яка буде пенсія у 2026 році, якщо зовсім не маєш стажу
У 2026 році ці показники були відкориговані. Наразі вони такі:
- для виходу на пенсію в 60 років у 2026 потрібно мати не менш як 33 роки стажу;
- в 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;
- в 65 років – 15 років стажу.
Яка буде пенсія, якщо пропрацював 30 років?
При 30 роках стажу, можна вийти на пенсію у 63 роки. При розрахунках також врахуємо, що:
- особа мала дохід 10 тисяч гривень;
- виходить на пенсію на загальних умовах.
Якщо враховувати усі наведені вище умови, пенсія громадянина складатиме орієнтовно – 3,9 тисячі гривень.
Яка буде пенсія, якщо маєш нерозривний стаж 30 років у 2026 році / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки проводилися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати пенсіонерам у 2026 році?
Аби збільшити кількість наявного стажу, пенсіонери можуть його докупити. Наразі місяць коштує – 1 902,34 гривні, а рік – 22 828,08 гривень.
Українські пенсіонери мають право на різні доплати до пенсії. Зокрема, за віком, станом здоров'я чи навіть за донорство. Деякі з них призначаються автоматично, а є і ті – за якими необхідно звертатися особисто.
З 1 березня 2026 року в Україні була проведена індексація. Вона торкнулася виплат більшості пенсіонерів. Зауважимо, що, завдяки індексації проводиться перерахунок "тіла" пенсії, тобто, виплати без урахування різного роду доплат та надбавок.