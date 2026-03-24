Какое количество стажа нужно, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?

Минимум стажа для выхода на пенсию зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

В 2026 году эти показатели были откорректированы. Сейчас они таковы:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее – 33 лет страхового стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Каким будет размер пенсии, если стажа недостаточно?

Лицо, которое в 65 лет не успело приобрести достаточно стажа – не менее 15 лет, не имеет права на пенсию. Ему может быть назначена специальная помощь. Именно эту выплату часто называют социальной пенсией.

Чтобы получить такую помощь, лицо должно соответствовать ряду условий, сообщает Кабмин. В частности, не работать.

Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность и с учетом доплаты не может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 2026 году размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц изменился. Он вырос до 2 595 гривен.

Важная информация о стаже для пенсионеров