Пенсии взлетят от 12 до 20 тысяч гривен: кто получит кругленькую выплату уже в марте

С марта часть украинцев может увидеть заметный рост пенсионных выплат после очередного перерасчета. Для отдельных категорий размер ежемесячного обеспечения превысит 20 000 гривен, что существенно выше среднего уровня пенсий по стране.

Кто сможет получить повышенную пенсию в марте?

С 1 марта 2026 года часть украинцев может получить пенсионные выплаты на уровне более 20 000 гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.

В частности, повышенные суммы предусмотрены для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность.

Для этой категории законодательством определен гарантированный минимальный уровень выплат. С марта 2026 года он будет составлять:

20 653,55 гривны для лиц с инвалидностью I группы.

16 522,84 гривны для II группы;

12 392,13 гривны для III группы.

Таким образом, "кругленькие" суммы получат не все пенсионеры, а прежде всего те, для кого закон устанавливает специальные гарантии. Для остальных рост будет зависеть от индивидуального размера пенсии, стажа и заработка.

Справочно: Общий перерасчет пенсий в 2026 году предусматривает повышение на 12,1%. Это решение уже согласовано правительством в рамках ежегодной индексации. Механизм действует с учетом инфляционных показателей и динамики средней заработной платы и распространяется на большинство видов пенсий.

Могут ли чернобыльцы выйти на пенсию досрочно?

В то же время чернобыльцы имеют право и на досрочный выход на пенсию. Пенсионный возраст для участников ликвидации может быть уменьшен на 5, 8 или 10 лет, в зависимости от периода и продолжительности работы в зоне отчуждения, напоминают в ПФУ.

Несмотря на это, расчет пенсии по возрасту осуществляется по общей формуле в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с учетом страхового стажа и заработка.

У кого еще вырастет пенсия в марте?