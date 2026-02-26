Как изменить способ получения пенсии?
Изменить способ получения пенсии можно в любой момент, сообщает ПФУ.
Это реально сделать несколькими способами:
- лично в любом сервисном центре ПФУ;
- онлайн через веб-портал ПФУ;
Важно! Чтобы осуществить изменения онлайн, нужно воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП).
В случае, когда пенсионер получает средства через банк, он имеет право изменить способ получения выплаты через представителя учреждения уполномоченного банка.
Если заявление о выплате пенсии или денежной помощи предоставляется в орган Пенсионного фонда лично, то к заявлению в обязательном порядке предоставляется паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее возраст,
– указывает ПФУ.
При обращении онлайн, необходимо приложить копию указанного документа. Например, паспорта.
Заметим, что скан-копии должны быть четкими:
- к тому же они должны содержать полный текст документа;
- а также – его реквизиты.
Интересно, что по статистике ПФУ в Украине сейчас получает пенсию – 10,2 миллиона человек. Большинство граждан имеют выплату по возрасту – 72,76% от общего количества.
Что происходит с пенсиями в Украине в 2026 году?
По состоянию на 1 января, в Украине было 2,8 миллиона работающих пенсионеров. Их средняя пенсия составляет – 7 160, 10 гривен.
Интересно, что по состоянию на 1 января 2026 года пенсию до 3 тысяч гривен получает – 3,68% пенсионеров. А на начало 2025, этот показатель достигал – 25,95%.