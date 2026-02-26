Как изменить способ получения пенсии?

Изменить способ получения пенсии можно в любой момент, сообщает ПФУ.

Это реально сделать несколькими способами:

лично в любом сервисном центре ПФУ;

онлайн через веб-портал ПФУ;

Важно! Чтобы осуществить изменения онлайн, нужно воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП).

В случае, когда пенсионер получает средства через банк, он имеет право изменить способ получения выплаты через представителя учреждения уполномоченного банка.

Если заявление о выплате пенсии или денежной помощи предоставляется в орган Пенсионного фонда лично, то к заявлению в обязательном порядке предоставляется паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее возраст,

– указывает ПФУ.

При обращении онлайн, необходимо приложить копию указанного документа. Например, паспорта.

Заметим, что скан-копии должны быть четкими:

к тому же они должны содержать полный текст документа;

а также – его реквизиты.

Интересно, что по статистике ПФУ в Украине сейчас получает пенсию – 10,2 миллиона человек. Большинство граждан имеют выплату по возрасту – 72,76% от общего количества.

Что происходит с пенсиями в Украине в 2026 году?