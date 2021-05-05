Крупнейший производитель ювелирных украшений выпустил Pandora Brilliance , которую он назвал своей "первой лабораторной коллекцией бриллиантов". В ассортименте, который включает серьги, браслеты, ожерелья и кольца, представленные выращенные в лаборатории камни.

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Сначала коллекцию представили в Великобритании, а в 2022 году планируют продавать во всем мире.

Как новый метод влияет на цену

Александр Лацик, исполнительный директор Pandora, сказал, что теперь можно имитировать природу, но за "очень, очень другую цену". Выращенные в лабораториях алмазы стоят втрое меньше за добывающие алмазы.

К примеру, цена из коллекции Pandora Brilliance стартует от 250 фунтов стерлингов (9700 гривен).



Выращенные бриллианты такие же как добытые / Фото Getty Images

Почему Pandora перешла на лабораторные бриллианты

За год компания продает 85 миллионов украшений . Но всего лишь 50 тысяч из них имеют в себе настоящие добытые алмазы. На самом деле камни, которые изготавливают в лаборатории, не отличаются от добытых ни видом, ни химическим составом.

К тому же добыча алмазов вредит окружающей среде. А алмазы из коллекции Pandora Brilliance будут производить из 100% возобновляемой энергии.

Мы хотим стать низкоуглеродистой бизнесом. У меня четверо детей, я однажды покину эту землю, и надеюсь, что смогу оставить ее в лучшей форме,

– сказал Лацик.

Ранее Pandora заявила, что с 2025 года будет использовать только переработанное золото и серебро.

Акции компании

В компании надеются, что это решение привлечет внимание инвесторов и покупателей к бренду, который уже вышел из моды. И действительно после сообщения акции компании сразу выросли на 9%.