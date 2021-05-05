Найбільший виробник ювелірних прикрас випустив Pandora Brilliance, яку він назвав своєю "першою лабораторною колекцією діамантів". В асортименті, який включає сережки, браслети, намиста та кільця, представлені вирощені в лабораторії камені.
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Спочатку колекцію представили у Великій Британії, а у 2022 році планують продавати у всьому світі.
Як новий метод впливає на ціну
Олександр Лацік, виконавчий директор Pandora, сказав, що тепер можна імітувати природу, але за "дуже, дуже іншою ціною". Вирощені в лабораторіях алмази коштують втричі менше, ніж видобувні алмази.
До прикладу, ціна з колекції Pandora Brilliance стартує від 250 фунтів стерлінгів (9 700 гривень).
Вирощені діаманти такі ж як видобуті / Фото Getty Images
Чому Pandora перейшла на лабораторні діаманти
За рік компанія продає 85 мільйонів прикрас. Але всього лиш 50 тисяч з них мають у собі справжні видобуті алмази. Насправді камені, які виготовляють у лабораторії, не відрізняються від видобутих ні виглядом, ні хімічним складом.
До того ж видобуток алмазів шкодить довкіллю. А алмази з колекції Pandora Brilliance виготовлятимуть з 100% відновлювальної енергії.
Ми хочемо стати низьковуглецевим бізнесом. У мене четверо дітей, я одного дня покину цю землю, і сподіваюся, що зможу залишити її в кращій формі,
– сказав Лацік.
Раніше Pandora заявила, що з 2025 року використовуватиме лише перероблене золото та срібло.
Акції компанії
У компанії сподіваються, що це рішення приверне увагу інвесторів та покупців до бренду, який вже вийшов з моди. І справді після повідомлення акції компанії одразу зросли на 9%.