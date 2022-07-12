Глобальную инфляцию может заменить другой экономический тренд: при чем здесь нефть, пшеница и медь

На сырьевых рынках поменялась тенденция. Эти товары начали падать в цене. Как это может повлиять на глобальную экономику читайте дальше.

Речь идет сразу о нескольких категориях товаров, чья стоимость корректируется на рынке – нефть, металлы, различные виды зерна и т.д. Их стоимость упала с нынешних максимумов. По всей вероятности, этот тренд замедления приведет к тому, что период стремительного роста показателей инфляции перейдет к дефляции уже в ближайшие месяцы.

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Коллапс на сырьевом рынке

По крайней мере, так прогнозируют в одном из крупнейших французских финансовых конгломератов Societe Generale. В частности, один из руководителей отдела глобальных стратегий Альберт Эдвардс разглядел "потрясающий коллапс" в сырьевом секторе за последние несколько недель.

Например, медь, которая является одним ведущим индикатором тренда в экономике, в конце июня 2022 года перешла к медвежьему рынку (нисходящий тренд на рынках). Эта динамика подчеркивает опасения, что экономика стоит на пороге рецессии. Промышленный металл упал в цене более чем на 20%. Это произошло после того, как медь достигла своего недавнего максимума в мае на уровне 4,35 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Что такое дефляция Это динамика рынка, когда в течение определенного промежутка времени фиксируется снижение уровня цен в экономике. Простыми словами, дефляция – это повышение покупательной способности национальной валюты. В то же время инфляция – это длительный рост цен, влекущий обесценивание покупательной способности валюты.

Эдвардс добавил, что цены на сельскохозяйственную продукцию были частью спада сырьевых товаров. В частности, цены на кукурузу упали почти на 30% от своего максимума, зафиксированного в мае – 813 долларов за бушель (35,2 литра). Соевые бобы и пшеница подешевели ориентировочно на 16% и 35% соответственно примерно за последние два месяца.

В целом рост цен на продовольственные товары в США по Индексу потребительских цен упадет в дефляцию, как это произошло в 2008 – 2009 годах. То же должно произойти с нефтью, если будет глобальная рецессия, несмотря на войну в Украине,

– объяснил эксперт.

Он также добавил, что это будет большим сюрпризом в следующие полгода. На фоне обесценивания сырьевых товаров, что отражает глобальную рецессию, которая разворачивается, основные показатели Индексов потребительских цен упадут во всем мире, что повлечет за собой спад инфляционного нарратива.

В то же время следует помнить, что отсрочка может носить временный характер. Актуальные показатели для вышеуказанных товаров на рынке, согласно данным Trading Economics:

цена меди колеблется на уровне 3,30 доллара за фунт (0,45 кг);

(0,45 кг); в то время как стоимость пшеницы составляет чуть более 805 долларов за бушель;

за бушель; кукуруза и соевые бобы колеблются на уровне 740,25 и 1591,75 доллара за бушель (35,2 литра) соответственно.

Такая динамика на рынке, вероятно, приведет к падению доходности 10-летних казначейских облигаций США снова ниже уровня 1%. По состоянию на 12 июля доходность ценных бумаг составляет 2,99%, а днем ранее – 3,09%. В то же время это ниже долгосрочного среднего показателя на уровне 4,27%, информирует YСharts.

Ситуация с инфляцией в мире

В США – первая экономика мира – инфляция достигла в мае отметки на уровне 8,6%. Это самый высокий уровень за последний 41 год. Главные факторы влияния – удорожание энергетики, пищи и жилья.

Аналогичную тенденцию зафиксировали и в странах еврозоны. Там инфляция тоже достиглав июне.

В частности, Резервный банк Австрии заявил о третьем подряд поднятии процентных ставок в июле с целью унять инфляцию. В странах Азии этот показатель тоже резко растет. В США центральный банк также пошел на достаточно резкое поднятие контрольных ставок. Еще одно такое же решение ожидается в июле.

Динамика на рынке нефти

Что касается стоимости двух самых известных марок нефти в мире, то 9 июля Brent и WTI торговались на уровне выше 100 долларов за баррель после того, как каждая из марок нефти в последние сессии на торгах опускалась ниже этого уровня. На момент написания этого материала нефть Brent и WTI стоит 99,66 и 96,27 доллара за баррель соответственно согласно данным Bloomberg.

Цены на нефть в этот период в прошлом году колебались в диапазоне от 75 до 80 долларов за баррель. По мнению Эдвардса, не нужно слишком большого спада, чтобы попасть в среду дефляции в годовом расчете.

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