Йдеться відразу про кілька категорій товарів, чия вартість коригується на ринку, – нафту, метали, різні види зерна тощо. Їхня вартість впали з цьогорічних максимумів. Цілком ймовірно, що цей тренд уповільнення призведе до того, що період стрімкого зростання показників інфляції перейде до дефляції вже у найближчі місяці.

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Колапс на сировинному ринку

Принаймні так прогнозують в одному із найбільших французьких фінансових конгломератів Societe Generale. Зокрема, один з очільників відділу глобальних стратегій Альберт Едвардс розгледів "приголомшливий колапс" у сировинному секторі за останні кілька тижнів.

Для прикладу мідь, яка є одним провідним індикатором тренду в економіці, у кінці червня 2022 року перейшла до ведмежого ринку (низхідний тренд на ринках). Ця динаміка підкреслює побоювання щодо того, що економіка стоїть на порозі рецесії. Промисловий метал впав у ціні більше ніж на 20%. Це сталося після того, як мідь досягла свого недавнього максимуму у травні на рівні 4,35 долара за фунт (приблизно 0,45 кілограма).

Що таке дефляція Це динаміка ринку, коли впродовж певного проміжку часу фіксують зниження рівня цін в економіці. Простими словами, дефляція – це підвищення купівельної спроможності національної валюти. Водночас інфляція – це тривале зростання цін, яке тягне за собою знецінення купівельної спроможності валюти.

Едвардс додав, що ціни на сільськогосподарську продукцію були частиною спаду сировинних товарів. Зокрема, ціни на кукурудзу впали майже на 30% від свого максимуму, який зафіксували у травні – 813 доларів за бушель (35,2 літра). Соєві боби та пшениця подешевшали орієнтовно на 16% та 35% відповідно приблизно за останні два місяці.

Загалом зростання цін на продовольчі товари в США за Індексом споживчих цін впасти до дефляції, як це сталося у 2008 – 2009 роках. Те ж саме має статися з нафтою, якщо буде глобальна рецесія, попри війну в Україні,

– пояснив експерт.

Він також додав, що це буде великим сюрпризом у наступні пів року. На фоні знецінення сировинних товарів, що відображає глобальну рецесію, яка розгортається, основні показники Індексів споживчих цін впадуть у всьому світі, що потягне за собою спад інфляційного наративу.

Водночас варто пам'ятати, що відстрочка може мати тимчасовий характер. Актуальні показники для вище зазначених товарів на ринку, згідно з даними Trading Economics:

ціна міді коливається на рівні 3,30 долара за фунт (0,45 кілограма);

(0,45 кілограма); тоді як вартість пшениці становить трохи більше ніж 805 доларів за бушель;

за бушель; кукурудза та соєві боби коливаються на рівні 740,25 та 1591,75 долара за бушель (35,2 літра) відповідно.

Така динаміка на ринку, ймовірно, призведе до падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій США знову нижче рівня в 1%. Станом на 12 липня дохідність цінних паперів становить 2,99%, а днем раніше – 3,09%. Водночас це нижче довготривалого середнього показника на рівні 4,27%, інформує YСharts.

Ситуація з інфляцією у світі

У США – перша економіка світу – інфляція досягла у травні позначки на рівні 8,6%. Це найвищий рівень за останній 41 рік. Головні фактори впливу – подорожчання енергетики, їжі та житла.

До теми! Аналогічну тенденцію зафіксували й в країнах єврозони. Там інфляція теж сягнула 8,6%у червні.

Зокрема, Резервний банк Австрії заявив про третє поспіль підняття процентних ставок у липні з метою вгамування інфляції. В країнах Азії цей показник також різко зростає. У США центральний банк також пішов на досить різке підняття контрольних ставок. Ще одне таке ж рішення очікують у липні.

Динаміка на ринку нафти

Щодо вартості двох найвідоміших марок нафти у світі, то 9 липня Brent та WTI торгувалися на рівні вище 100 доларів за барель після того, як кожна з марок нафти під час останніх сесій на торгах опускалася нижче цього рівня. На момент написання цього матеріалу нафта Brent та WTI коштує 99,66 та 96,27 долара за барель відповідно, згідно з даними Bloomberg.

Ціни на нафту у цей період минулого року коливалися у діапазоні від 75 до 80 доларів за барель. На думку Едвардса, не потрібно надто великого спаду, аби потрапити у середовище дефляції у річному розрахунку.

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