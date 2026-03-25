Дело не в доходе: вот почему вам не удается откладывать

Если вам не удается откладывать, возможно дело не в размере вашего дохода. Скорее всего, суть в неправильном планировании. При изменении подхода, можно сильно улучшить свое финансовое положение даже без увеличения зарплаты.

Как правильно вести бюджет?

Метод качественного ведения бюджета японцы создали давно, сообщает НБУ.

Более 100 лет назад в Японии создали метод Какейбо – простую систему ведения бюджета, которая помогает не просто фиксировать расходы, а осознавать свои финансовые привычки. Для этого вам понадобится лишь блокнот, ручка и несколько минут в день,

– указывает Нацбанк.

Заметим, что метод Какейбо переводится с японского как – "книга домашней экономии". Он появился в 1904 году. Автором Какейбо является Гани Мотоко. Именно она стала первой женщиной-журналисткой в Японии, сообщает регулятор.

Для Гани "вдохновением" стало желание создать систему для японок, которая позволит качественно контролировать семейный бюджет. Ведь в эти времена именно женщины в Японии преимущественно распоряжались финансами в семье.

Основные правила Какейбо:

Расходы нужно фиксировать вручную. Только так, вы все делаете максимально осознанно.

Важно не просто вносить расходы, а еще и анализировать их. В частности, целесообразность определенных покупок.

Важнейшая часть метода Какейбо происходит в конце месяца. Именно тогда вы анализируете результаты: удалось ли достичь запланированной суммы сбережений, в каких категориях вы потратили много, какие покупки были импульсивными. Важно не просто констатировать превышение бюджета, а понять причину,

– говорится в сообщении.

Как формировать бюджет по методу Какейбо?

Согласно правилам Какейбо, нужно:

записать все доходы;

вычесть обязательные расходы;

распределить бюджет на месяц;

записывать ежедневные расходы.

Как правильно распределять бюджет?