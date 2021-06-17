Отец Всемирной паутины продаст исходный код технологии, которая "изменила мир" на NFT-аукционе

Отец Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли присоединился к рынку NFT. Разработчик продаст на аукционе исходный код технологии в виде уникального токена. Когда и где можно будет побороться за ценный лот – читайте дальше.

Код продадут на аукционе Sotheby's. Эта идея возникла у создателя информационных технологий в апреле 2021 года. "Это все изменило" – это уникальный NFT, включающей основную документацию с указанием времени о создании Интернета.

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Отец всемирной паутины присоединился к NFT-рынку

Цена лота стартует с 1 тысячи долларов. Аукцион запланирован на конец июня: торги будут проходить с 23 по 30 июня. Лот Бернеса-Ли – это несколько элементов:

доступ к файлу с 9555 строками кода,

письмо от основателя World Wide We,

анимированная визуализация создания кода продолжительностью 30 минут,

цифровой постер с изображением кода и подпись автора.

NFT Это современная технология, создана с помощью смартконтрактного блокчейна Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный виртуальный товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим.

Руководительница отдела науки и поп-культуры аукционного дома Кассандра Хаттон отметила, что они решили сформировать лот на основе исходных файлов, добавив еще несколько элементов. Их цель – помочь участникам торгов выбрать, что они хотят приобрести. Представители Sotheby's сообщили, что полученная сумма пойдет на проекты, которые поддерживает Тим ​​Бернес-Ли и его жена.

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