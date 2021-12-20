От логистического кризиса к краху китайского гиганта: главные потрясения 2021 года

В 2021 году произошло немало важных и интересных событий как на государственном, так и на глобальном уровнях. Важная часть приходится на новости из мира финансов.

От масштабного логистического кризиса и инцидента в Суэцком канале к глобальному корпоративному налогу. Больше о самых интересных финансовых новостях 2021 года – читайте в материале.

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Крах компании Evergrande

В этом году мир также наблюдал за долговым кризисом в китайской корпорации Evergrande. На фоне этого упали ценные бумаги компаний и фондовые индексы. Официальный Пекин в сентябре приказал местным чиновникам ожидать потенциального краха компании Evergrande, назвавшей это "подготовкой к вероятному шторму".

Из-за долгового кризиса Evergrandе самые богатые люди мира потеряли часть своего состояния – более 26 миллиардов долларов. Рекордсменом стал Илон Маск. Основатель и генеральный директор Evergrande даже использовал свои активы для того, чтобы спасти компанию от краха, однако это не помогло. В декабре стало известно о дефолте корпорации Evergrande.

Глобальный корпоративный налог

В 2021 году лидеры стран G20 поддержали предложение США о введении глобального минимального корпоративного налога. Сначала Штаты предлагали ввести налог на корпорации на уровне 21%, однако в окончательном варианте государства остановились на 15%. Это решение может вступить в силу уже с 2023 года. Страны G7 также поддержали этот проект. Соответственно, крупные компании не смогут получать сверхприбыли, уплачивая низкие налоги.

Ключевая сущность этой инициативы состоит в том, чтобы крупные корпорации были обязаны платить налоги там, где продают товары независимо от страны регистрации компании. Эта сделка также имеет целью защитить налоговые поступления в государственные бюджеты и гарантировать стабильность бизнеса, работающего за границей.



Глобальный корпоративный налог / Фото Unsplash

США повысили потолок госдолга

14 декабря в Сенате США проголосовали за повышение потолка госдолга страны – до 2,5 триллиона долларов. Эту инициативу поддержали исключительно представители Демократической партии США. На такой шаг решились во избежание дефолта или другими словами отсрочить выплаты по заимствованиям. Схожие ситуации возникали в 2011 и 2017 годах.

Что такое долговой потолок Речь идет об общей сумме средств, которые Соединенные Штаты Америки "одолжили" для выполнения действующих государственных обязательств. В этот перечень входят социальные выплаты, зарплаты военным, обслуживание госдолга и т.д.

О ситуации с государственным долгом в США еще в сентябре говорил Джеймс Даймон – генеральный директор JPMorgan, входящего в "Большую четверку" банка. Он выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис и добавил, что в противном случае это может стать "потенциальной катастрофой"

Инфляция в мире бьет многолетние рекорды

Одной из главной темой в мире в 2021 году была инфляция, которая то и дело бьет рекорд за рекордом. Летом Международный валютный фонд заявил, что рост цен уймется в 2022 году. Рост цен – глобальное явление, которое отразилось на многих странах:

в частности, в ноябре 2021 года инфляция в Великобритании достигла 10-летнего пика накануне важного заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике;

в странах еврозоны этот показатель тоже обновил исторический максимум, достигнув самого высокого показателя с 1997 года;

в США цены растут самыми быстрыми темпами с 1982 года, согласно данным Министерства труда США. Это оказывает давление на восстановление экономики и поднимает ставки для Федеральной резервной системы;

в Турции кроме существенного обвала лиры в 2021 году зафиксировали и рекордный рост цен на товары за 3 года.



В Турции – рекордный рост цен / Фото Unsplash

авторитетное издание Bloomberg перечислило 10 крупнейших рисков, которые могут повлиять на мир в 2022 году. В этот список входит и высокая инфляция.

В Украине тема инфляции в течение года тоже была в центре внимания. Согласно последним данным за ноябрь, инфляция замедлилась до 10,3% против 10,9% годовых в октябре. Национальный банк Украины прогнозирует, что уровень инфляции составит около 10% и продолжит снижаться и в следующем году.

Как грузовое судно застряло в Суэцком канале

В 2021 году одним из самых главных происшествий была авария в Суэцком канале, который имеет ключевое значение для мира. Это важнейший маршрут поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США, а также один из ведущих торговых путей мира.

Инцидент произошел 23 марта. Судно Ever Given под флагом Панамы направлялось из Китая в Нидерланды. Блокировка Суэцкого канала привела к феноменальному ущербу:

говорилось об ориентировочной сумме на уровне 9,6 миллиарда долларов ежедневно;

долларов ежедневно; в час убытки можно оценить в 400 миллионов в американской валюте;

в американской валюте; уже на следующий день на рынке нефти зафиксировали рост цен. Стоимость черного золота подскочила сразу на более чем 3%.

Экономическое чудо Китая

В первом квартале 2021 года зафиксировали рекордный рост экономики Поднебесной. ВВП Китая за первые три месяца текущего года вырос на 18,3% в период обновления после пандемии коронавируса. Это самый большой скачок этого показателя с 1992 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1993 году, когда рост ВВП составил 15,3%. В последующих двух кварталах экономический рост Поднебесной пошел на убыль.



Экономический рост Китая / Фото Unsplash

Особенно это стало заметно в третьем квартале на фоне нехватки электроэнергии и проблем с цепочкой поставок и проблем в секторе недвижимости. В течение июля – сентября рост ВВП Китая замедлился до 4,9% годовых. Стремительное сокращение деятельности китайских фабрик и высоких темпов инфляции позволило экономистам предположить, что в одной из самых мощных стран мира начала стагфляция.

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Логистический кризис

В этом году мир также потряс и масштабный логистический кризис. В частности, в октябре в США зафиксировали новый рекорд: 100 судов ожидали в очереди разгрузки в одном из портов. Главными провокаторами этого кризиса стали:

карантин,

повышенный спрос,

дефицит кадров и контейнеров,

поведение ритейлеров.

Например, крупнейшие американские порты были вынуждены работать круглосуточно и без выходных из-за объема работы. Это привело к жалобам работников, некоторые из которых за 20 лет работы не сталкивались с чем-то подобным. В ООН заявили, что на фоне этого некоторые категории товаров в течение года подорожают на 10%.