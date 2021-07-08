История успеха Wise – это притча о ценности решения личных финансовых проблем.

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Основатели Wise стали первыми миллиардерами Эстонии

Кристо Каарман и Таавет Хинрикус стали первыми эстонцами, которые обладают миллиардными капиталами. Forbes оценил капитал Каармана, которому принадлежит 18,8% компании, в 2 миллиарда долларов. Тогда как Хинрикус с его 10,9% активов Wise имеет 1,1 миллиарда долларов. Цена акций Wise в рамках IPO колебалась на уровне 11 долларов за каждую.

IPO Это первичное публичное размещение акций частной компании на бирже (Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ и т.д.). Таким образом предприятия привлекают средства от инвесторов для продолжения развития самого бизнеса, масштабирования своего продукта или услуги для более широкого круга клиентов.

Предприниматели создали стартап в 2011 году. Ранее он был известен как Transferwise. Компания предлагает своим клиентам недорогие денежные переводы в 56 различных валютах . Украинская гривна тоже входит в этот перечень. По словам новоиспеченных миллиардеров, они создали Wise, поскольку устали терять деньги в банках через их комиссии, которые они были вынуждены платить.

Как работает Wise: смотреть видео

Сейчас компания проводит международные платежи на сумму 6 миллиардов долларов каждый месяц. Ее услугами пользуются 10 миллионов клиентов. Создатели Wise добавили, что их сервис экономит для клиентов около 1,5 миллиарда долларов на банковских комиссиях. Представители стартапа утверждают, что в сравнение с Western Union, клиент сэкономит 18 долларов, если выберет Wise для перевода 1000 фунтов в США. IPO стартапа эстонцев на бирже в Лондоне превратило его в самую большую технологическую компанию с рыночной капитализацией в 11 миллиардов долларов.