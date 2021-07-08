Історія успіху Wise – це притча про цінність розв'язання особистих фінансових проблем.

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Засновники Wise стали першими мільярдерами з Естонії

Крісто Кяерманн та Таавет Хінрікус стали першими естонцями, які володіють мільярдними статками. Forbes оцінив капітал Кяерманна, якому належить 18,8% компанії, у 2 мільярди доларів. Тоді як Хінрікус з його 10,9% активів Wise має 1,1 мільярда доларів. Ціна акцій Wise в рамках IPO коливалася на рівні 11 доларів за кожну.

IPO Це первинне публічне розміщення акцій приватної компанії на біржі (Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), NASDAQ і т.д.). Таким чином підприємства залучають кошти від інвесторів для продовження розвитку самого бізнесу, масштабування свого продукту або послуги для більш широкого кола клієнтів.

Підприємці створили стартап у 2011 році. Раніше він був відомий як Transferwise. Компанія пропонує своїм клієнтам недорогі грошові перекази у 56 різних валютах. Українська гривня теж входить до цього переліку. За словами новоспечених мільярдерів, вони створили Wise, оскільки втомилися втрачати гроші у банках через комісії, які вони були вимушені платити.

Як працює Wise: дивитися відео

Зараз компанія проводить міжнародні платежі на суму 6 мільярдів доларів кожного місяця. Її послугами користуються 10 мільйонів клієнтів. Творці Wise додали, що їхній сервіс економить для клієнтів близько 1,5 мільярда доларів на банківських комісіях. Представники стартапу стверджують, що у порівняння з Western Union, клієнт зекономить 18 доларів, якщо обере Wise для переказу 1000 фунтів у США. IPO стартапу естонців на біржі у Лондоні перетворило його на найбільшу технологічну компанію з ринковою капіталізацією в 11 мільярдів доларів.

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