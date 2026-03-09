Венгрия хочет забрать деньги Ощадбанка: ситуация обостряется
- Мате Кочиш из партии "Фидес" подал в парламент Венгрии законопроект, который предусматривает арест денег украинского "Ощадбанка" до завершения расследования.
- Законопроект обсуждался в исключительном порядке, что вызвало неоднозначную реакцию оппозиции.
Стало известно, что представитель правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал в парламент новый законопроект. Этот документ касается ценностей украинского Сбербанка.
Что известно об этом законопроекте?
Согласно законопроекту, деньги украинского Ощадбанка должны находиться под арестом до конца расследования, говорится в тексте документа.
Читайте также "Застрявшие" в Венгрии миллионы Ощадбанка: будет ли украинцам труднее купить валюту
Предложение Кочиша не предусматривает полную конфискацию этих денег. Однако арест должен продолжаться, как минимум до окончания процедуры, которую начала Национальная налоговая и таможенная администрация (NAV).
Как известно сейчас, венгры стремятся расследовать как перевозка этих активов влияет на национальную безопасность Венгрии. По мнению Кочиша, угроза в этом есть.
Важно также уточнить и то, что этот законопроект был обсужден в парламенте в порядке исключительной процедуры, сообщает Telex. Такая ситуация вызвала неоднозначную реакцию:
- Член оппозиционной MSZP Жолт Молнар указал, что предложение Кочиша сомнительное. Непонятно, почему оно возникло как раз перед выборами. К тому же подано довольно быстро.
- Председатель комитета от партии "Йоббик" Золтан Сас также выразил недовольство тем, что это предложение было вынесено слишком быстро. То есть, не было времени с ней ознакомиться подробно.
Кочиш ответил на эти сомнения. Он указал, что его предложение касается конкретного вопроса. И именно оно требует законодательного урегулирования.
Более того, Кочиш извинился, что подача инициативы состоялась срочно. Как он говорит, успеть надо до выборов. Было проведено голосование:
- четыре голоса выступили "за" предложение Кочиша;
- и двое воздержались.
Члены комитета также проголосовали таким же образом за рекомендацию комитета рекомендовать Национальному собранию обсудить это предложение в исключительном порядке,
– указывает издание.
Что важно знать о ситуации, в отношении Ощадбанка?
Венгерские силы задержали семерых украинских инкассаторов. Было изъято золото и валюту, которые они перевозили. Как известно, сейчас эти средства удерживают венгры.
Инкассаторов удалось вернуть в Украину. Это произошло вечером 6 марта.
Теперь Ощадбанк и МИД Украины требуют возвращения ценностей. В частности, речь идет об автомобилях, на которых происходили перевозки.