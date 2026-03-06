Какие возможные последствия задержания инкассаторов для Украины?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт Руслан Черный, международные перевозки иностранной валюты в Украину ранее не осуществляли автотранспортом, однако из-за полномасштабной войны пришлось использовать другие пути.

Руслан Черный Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Ежемесячно украинцы покупают достаточно много валюты, ее завозят наличными. На нее есть спрос, поэтому кто-то должен этим заниматься. До недавнего времени это всегда делали самолетами, никто не вез машинами. Но война все изменила и банки ищут другие маршруты.

Напомним, что в начале суток 6 марта Ощадбанк заявил о задержании в Венгрии двух инкассаторских машин и семерых работников учреждения. Известно, что это произошло 5 марта при осуществлении перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Ощадбанком и Raiffeisen Bank International AG (Австрия).

Ощадбанк информирует, что такие перевозки выполняют регулярно в рамках международного соглашения исключительно наземным транспортом с начала полномасштабной войны. В задержанных автомобилях находились 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Груз был оформлен по международным правилам перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил в комментарии 24 Каналу, что сумма валюты, которую перевозили инкассаторы Ощадбанка, составляет около 10% от объема наличности, которую в Украину завезли в январе.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Если рынок недополучает 10% того, что завозилось ранее, это может вызвать некоторый дискомфорт именно на наличном рынке. Не межбанке, потому что с безналичной валютой проблем нет.

Учитывая в частности на событие наличный курс доллара в Украине может быть немного выше межбанка некоторое время, пока не наладят логистику в объезд Венгрии, резюмирует эксперт.

Обратите внимание! По данным НБУ, в январе 2026 года в Украину ввезли наличной иностранной валюты на сумму эквивалентную 808,2 миллиона долларов США.

Что известно о задержанных работниках Ощадбанка?

По данным Ощадбанка, семерых работников, которые сопровождали инкассаторские машины, сейчас удерживают в одном из правоохранительных органов Венгрии. В учреждении отмечают незаконность таких действий, а также сообщают, что к задержанным не допустили представителей консульской службы.

Как сообщили в Ощадбанке, все сотрудники службы инкассации имеют длительный опыт работы в учреждении: от 3 – 4 лет до 17 – 21 года.

Валюта и банковское золото, которые транспортировали из Австрии инкассаторские бригады, принадлежат Ощадбанку: это средства для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины. Их судьба пока неизвестна.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига назвал инцидент в Будапеште "захватом в заложники" семерых граждан Украины и сообщил об отправке официальной ноты с требованием освобождения задержанных. Министерство рекомендовало украинцам воздержаться от визитов в Венгрию.

Как объяснили власти Венгрии задержание инкассаторов?