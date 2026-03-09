Что известно об этом законопроекте?

Согласно законопроекту, деньги украинского Ощадбанка должны находиться под арестом до конца расследования, говорится в тексте документа.

Предложение Кочиша не предусматривает полную конфискацию этих денег. Однако арест должен продолжаться, как минимум до окончания процедуры, которую начала Национальная налоговая и таможенная администрация (NAV).

Как известно сейчас, венгры стремятся расследовать как перевозка этих активов влияет на национальную безопасность Венгрии. По мнению Кочиша, угроза в этом есть.

Важно также уточнить и то, что этот законопроект был обсужден в парламенте в порядке исключительной процедуры, сообщает Telex. Такая ситуация вызвала неоднозначную реакцию:

Член оппозиционной MSZP Жолт Молнар указал, что предложение Кочиша сомнительное. Непонятно, почему оно возникло как раз перед выборами. К тому же подано довольно быстро.

Председатель комитета от партии "Йоббик" Золтан Сас также выразил недовольство тем, что это предложение было вынесено слишком быстро. То есть, не было времени с ней ознакомиться подробно.

Кочиш ответил на эти сомнения. Он указал, что его предложение касается конкретного вопроса. И именно оно требует законодательного урегулирования.

Более того, Кочиш извинился, что подача инициативы состоялась срочно. Как он говорит, успеть надо до выборов. Было проведено голосование:

четыре голоса выступили "за" предложение Кочиша;

и двое воздержались.

Члены комитета также проголосовали таким же образом за рекомендацию комитета рекомендовать Национальному собранию обсудить это предложение в исключительном порядке,

– указывает издание.

Что важно знать о ситуации, в отношении Ощадбанка?