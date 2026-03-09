Що відомо про цей законопроєкт?

Згідно з законопроєктом, гроші українського Ощадбанку мають перебувати під арештом до кінця розслідування, йдеться у тексті документа.

Пропозиція Кочіша не передбачає повну конфіскацію цих грошей. Проте арешт має тривати, як мінімум до закінчення процедури, яку розпочала Національна податкова та митна адміністрація (NAV).

Як відомо наразі, угорці прагнуть розслідувати як перевезення цих активів впливає на національну безпеку Угорщини. На думку Кочіша, загроза в цьому є.

Важливо також уточнити і те, що цей законопроєкт було обговорено в парламенті в порядку виняткової процедури, повідомляє Telex. Така ситуація викликала неоднозначну реакцію:

Член опозиційної MSZP Жолт Молнар вказав, що пропозиція Кочіша сумнівна. Незрозуміло, чому вона виникла якраз перед виборами. До того ж подана доволі швидко.

Голова комітету від партії "Йоббік" Золтан Сас також висловив незадоволення тим, що ця пропозиція була винесена зашвидко. Себто, не було часу з нею ознайомитись детально.

Кочіш відповів на ці сумніви. Він вказав, що його пропозиція стосується конкретного питання. І саме воно вимагає законодавчого врегулювання.

Щобільше, Кочіш перепросив, що подача ініціативи відбулася терміново. Як він каже, встигнути треба до виборів. Було проведено голосування:

чотири голоси виступили "за" пропозицію Кочіша;

і двоє утрималися.

Члени комітету також проголосували таким самим чином за рекомендацію комітету рекомендувати Національним зборам обговорити цю пропозицію у винятковому порядку,

– вказує видання.

Що важливо знати про ситуацію, відносно Ощадбанку?