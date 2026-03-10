Что известно, о решении венгерского правительства, относительно денег Ощадбанка?

Документ, который подписал Орбан, называется: "О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличности и золотых слитков, что перевозились по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства", сообщает "Европейская правда".

Цель использования и назначения необычно большой суммы наличности и золота, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии на месте проверки не были выяснены, и перевозка осуществлялась не в соответствии с обычной международной практикой,

– обосновало ситуацию правительство Венгрии.