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9 июня, 11:38
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Ощадбанк сообщил об изменениях: где теперь доступны отделения банка

Анастасия Зорик

Ощадбанк объявил о том, что мобильные отделения банка будут работать в новых населенных пунктах. Речь идет о нескольких общинах в Одесской области.

Где теперь будут работать мобильные банки Ощадбанка?

Теперь мобильный банк будет работать для граждан Измаильской и Болградской общин в Одесской области, сообщает Ощадбанк.

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Ощадбанк – единственный банк в Украине, который предоставляет финансовые услуги в таком формате. Особенно важным этот сервис является для людей старшего возраста, маломобильных граждан и жителей отдаленных населенных пунктов, 
– подчеркну банк.

Какие услуги предоставляет мобильный банк:

  • через мобильный банк можно получить пенсию и социальные выплаты;
  • также через мобильный банк реально получить денежную помощь;
  • открыть депозит;
  • открыть счет;
  • перевыпустить карту;
  • оплатить коммуналку;
  • осуществить перевод денег;
  • обменять валюту и так далее.

Как известно, это уже второе мобильное подразделение Ощадбанка в Одесской области. В общем такие "банки на колесах" функционируют в 12 украинских областях. В частности, речь идет и о прифронтовой зоне.

Последние важные новости об Ощадбанке

  • Ощадбанк сообщил, что срок действия большинства карточек продлен. Этот процесс происходит автоматически. Теперь они действуют до 31 декабря 2026 года.
  • В траве Ощадбанк запустил ряд мобильных отделений. В частности, теперь они действуют на Полтавщине.

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