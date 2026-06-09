Ощадбанк сообщил об изменениях: где теперь доступны отделения банка

Ощадбанк объявил о том, что мобильные отделения банка будут работать в новых населенных пунктах. Речь идет о нескольких общинах в Одесской области.

Где теперь будут работать мобильные банки Ощадбанка?

Теперь мобильный банк будет работать для граждан Измаильской и Болградской общин в Одесской области, сообщает Ощадбанк.

Читайте также После нового скачка доллара наличные для украинцев значительно подорожали

Ощадбанк – единственный банк в Украине, который предоставляет финансовые услуги в таком формате. Особенно важным этот сервис является для людей старшего возраста, маломобильных граждан и жителей отдаленных населенных пунктов,

– подчеркну банк.

Какие услуги предоставляет мобильный банк:

через мобильный банк можно получить пенсию и социальные выплаты;

также через мобильный банк реально получить денежную помощь;

открыть депозит;

открыть счет;

перевыпустить карту;

оплатить коммуналку;

осуществить перевод денег;

обменять валюту и так далее.

Как известно, это уже второе мобильное подразделение Ощадбанка в Одесской области. В общем такие "банки на колесах" функционируют в 12 украинских областях. В частности, речь идет и о прифронтовой зоне.

Последние важные новости об Ощадбанке