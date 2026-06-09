Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 9 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44,35 гривны (+15 копеек), а продажа по 44,90 гривны (+21 копейка).

(+15 копеек), а продажа по (+21 копейка). Покупка евро проходит по 51,15 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,90 гривны (+16 копеек).

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Что со стоимостью валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,55 гривны (+20 копеек), а продажа – по 44,60 гривны (+24 копейки).

(+20 копеек), а продажа – по (+24 копейки). Зато покупка евро проходит по 51,61 гривне (+16 копеек), а продажа – по 51,90 гривны (+21 копейка).

Какой курс в обменниках

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44,18 гривны (+7 копеек), а продают – по 44,68 гривны (+9 копеек).

(+7 копеек), а продают – по (+9 копеек). Евро покупают по 51,56 гривны (+14 копеек), а продают – по 52,03 гривны (+6 копеек).

Каким будет курс валют в ближайшее время

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение недели 8 – 14 июня любые курсовые изменения, скорее всего, будут "вялыми".

Цена доллара будет колебаться в пределах 44,20 – 44,70 гривны, тогда как евро будет демонстрировать более широкую амплитуду в 51 – 52,50 гривны.

Напомним, Нацбанк и в дальнейшем будет контролировать ситуацию на валютном рынке. В случае усиления угроз регулятор имеет достаточно инструментов для поддержания баланса между спросом и предложением, в частности через интервенции.

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