Иран получил первые деньги за прохождение Ормузского пролива

Иран получил первые деньги за прохождение судов через Ормузский пролив. Средства поступили на счет иранского Центробанка. сегодня.

Что известно о поступлении денег в иранский Центробанк?

О поступлении денег 23 апреля заявил заместитель председателя парламента Исламской Республики Хамидреза Хаджибабаи, сообщает TasnimNews.

Первые пошлины Ормузского пролива поступили на счет Центрального банка,

– указал Хамидреза Хаджибабаи.

Заметим, пока Ормузский пролив остается заблокированным. Напряжение между Ираном и США растет.

Тегеран не согласился на следующий этап переговоров, сообщает Al Jazeera. В то же время Трамп объявил, что он продолжает перемирие с Ираном.

Иран и Оман ранее хотели ввести оплату за прохождение Ормуза. Однако эта инициатива так и не была реализована. В частности, от этого отказался ЕС. Кто именно уплатил пошлину, еще неизвестно.

