Иран получил первые деньги за прохождение Ормузского пролива
Иран получил первые деньги за прохождение судов через Ормузский пролив. Средства поступили на счет иранского Центробанка. сегодня.
Что известно о поступлении денег в иранский Центробанк?
О поступлении денег 23 апреля заявил заместитель председателя парламента Исламской Республики Хамидреза Хаджибабаи, сообщает TasnimNews.
Первые пошлины Ормузского пролива поступили на счет Центрального банка,
– указал Хамидреза Хаджибабаи.
Заметим, пока Ормузский пролив остается заблокированным. Напряжение между Ираном и США растет.
Тегеран не согласился на следующий этап переговоров, сообщает Al Jazeera. В то же время Трамп объявил, что он продолжает перемирие с Ираном.
Иран и Оман ранее хотели ввести оплату за прохождение Ормуза. Однако эта инициатива так и не была реализована. В частности, от этого отказался ЕС. Кто именно уплатил пошлину, еще неизвестно.
Что важно знать о переговорах между Ираном и США?
Прошлый этап переговоров между Тегераном и Вашингтоном оказался неудачным. После этого США объявили о своей блокаде Ормуза. Американские силы заблокировали именно иранские порты.
США утверждают, что они будут продолжать блокировать Ормуз, пока не будет заключено окончательное мирное соглашение. На эти действия отреагировал Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иран призвал придерживаться именно иранских правил и назвал призывы Трампа такими, что не заслуживают доверия.