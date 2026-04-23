Що відомо про надходження грошей в іранський Центробанк?

Про надходження грошей 23 квітня заявив заступник голови парламенту Ісламської Республіки Хамідреза Хаджібабаї, повідомляє TasnimNews.

Читайте також Одна заява Трампа принесла трейдерам мільйони: це сталося вже не вперше

Перші мита Ормузької протоки надійшли на рахунок Центрального банку,

– вказав Хамідреза Хаджібабаї.

Зауважимо, наразі Ормузька протока залишається заблокованою. Напруга між Іраном та США зростає.

Тегеран не погодився на наступний етап перемовин, повідомляє Al Jazeera. Водночас Трамп оголосив, що він продовжує перемир'я з Іраном.

Цікаво! У Ісламабаді на переговорах 20 квітня не з'явились обидві сторони.

Іран і Оман раніше хотіли ввести оплату за проходження Ормуза. Проте ця ініціатива так і не була реалізована. Зокрема, від цього відмовився ЄС. Хто саме сплатив мито, ще невідомо.

Що важливо знати про переговори між Іраном та США?