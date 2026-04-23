Что известно о поступлении денег в иранский Центробанк?

О поступлении денег 23 апреля заявил заместитель председателя парламента Исламской Республики Хамидреза Хаджибабаи, сообщает TasnimNews.

Первые пошлины Ормузского пролива поступили на счет Центрального банка,
– указал Хамидреза Хаджибабаи.

Заметим, пока Ормузский пролив остается заблокированным. Напряжение между Ираном и США растет.

Тегеран не согласился на следующий этап переговоров, сообщает Al Jazeera. В то же время Трамп объявил, что он продолжает перемирие с Ираном.

Иран и Оман ранее хотели ввести оплату за прохождение Ормуза. Однако эта инициатива так и не была реализована. В частности, от этого отказался ЕС. Кто именно уплатил пошлину, еще неизвестно.

Что важно знать о переговорах между Ираном и США?

  • Прошлый этап переговоров между Тегераном и Вашингтоном оказался неудачным. После этого США объявили о своей блокаде Ормуза. Американские силы заблокировали именно иранские порты.

  • США утверждают, что они будут продолжать блокировать Ормуз, пока не будет заключено окончательное мирное соглашение. На эти действия отреагировал Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иран призвал придерживаться именно иранских правил и назвал призывы Трампа такими, что не заслуживают доверия.