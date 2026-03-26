Проход через Ормузский пролив могут открыть за деньги: Иран рассматривает варианты

Сейчас иранское правительство работает над законопроектом, предусматривающим взимание сбора с судов, которые хотят пройти Ормузский пролив. Окончательный план должен быть согласован на следующей неделе.

Что известно о новом законопроекте Ирана?

Этот законопроект юридически признает контроль Ирана над Ормузским проливом, сообщает Bloomberg со ссылкой на полуофициальное информационное агентство Fars.

Тегеранское законодательство формализует одностороннее соглашение, о котором уже широко сообщала судоходная отрасль, согласно которому с судов взимается неофициальный сбор в размере 2 миллионов долларов,

– указывает издание.

Заметим, что о взимании платы стало известно еще несколько дней назад. Именно тогда стоимость "прохождения" и оценили в 2 миллиона долларов, сообщает Bloomberg.

Нужно понимать, что такая ситуация является настоящим вызовом для мирового судоходства. Ведь компании стремятся "спасти" экипажи и грузы, застрявшие в Персидском заливе. В то же время они не хотят сталкиваться с рисками для безопасности и санкциями.

Это (введение платы за происхождение Ормузского пролива – 24 Канал) будет способствовать препятствованию мировой торговле, где мы – в течение последних ста лет или около того - пользовались свободой судоходства,

– сказала руководитель отдела урегулирования претензий в морском страховом брокере Cambiaso Risso Asia Аманда Бьорн.

Что важно знать об Ормузском проливе?