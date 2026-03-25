Какие именно суда будет пускать Иран?
К тому же суда могут воспользоваться безопасным проходом "в координации с компетентными иранскими органами", сообщает Bloomberg.
Читайте также Покупатели готовы покупать именно эту нефть: стали известны последствия ослабления санкций США
Хотя Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже заявил, что Иран должен держать пролив закрытым, в письме изложена более четкая и более нюансированная позиция. Это еще один пример того, как страна претендует на суверенитет над водным путем,
– указывает издание.
Стало известно, что Иран начал взимать транзитные сборы с некоторых коммерческих судов, которые пытаются пройти через Ормузский пролив. Эти платежи достигают 2 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Заметим, что сейчас сырьевые рынки демонстрируют чрезвычайную волатильность. Дело в том, что трейдеры пытаются оценить, когда именно прекратится конфликт на Ближнем Востоке и Ормузский пролив полностью откроется.
Хотя во вторник цены на нефть выросли из-за возобновления опасений относительно эскалации конфликта, фьючерсы могут упасть при любом признаке того, что суда смогут свободно передвигаться водным путем,
– говорится в сообщении.
Что важно знать об Ормузском проливе сейчас?
Война на Ближнем Востоке началась еще в конце февраля. Она продолжается уже 4 недели. Из-за этого конфликта Ормузский пролив почти полностью перекрыт.
Для понимания, именно через Ормуз ежедневно перевозились пятая часть мирового объема нефти и газа. К тому же этим путем транспортировалось значительное количество металлов и даже – продуктов. Из-за почти полного блокирования Ормузского пролива, такие товары не перевозятся. Соответственно, во многих отраслях ощутимый рост цен.
Ранее иранские силы настаивали, что любое судно, которое попытается пройти этот путь, будут атаковать. Контроль над Ормузом Иран осуществляет, благодаря минированию и беспилотникам.