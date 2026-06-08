Ормузский пролив могут открыть: названы условия

Ормузский пролив могут открыть. Условия для этого планируют установить Оман и Иран. Дело в том, что указанный путь находится именно возле этих стран.

При каких условиях могут открыть Ормуз?

Оман и Иран планируют установить транзитный сбор для прохождения Ормуза, объяснил посол Ирана в Москве, сообщает Reuters.

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Конечно, этот пролив будет открыт, но с новыми условиями, которые будут определять иранские и оманские власти. Мы понимаем, что Иран и Оман предоставляют определенные услуги, связанные с этим проливом. И за эти услуги будет взиматься плата,

– указал иранский посол Казем Джалали российской газете "Известия".

Иран еще раньше заявлял, что мирное соглашение должно позволить ему требовать плату за прохождение судов через пролив. Сумма будет определяться индивидуально. Она зависит от многих факторов, в частности:

груза на судах;

типа судов.

Трамп полностью отрицает такие изменения. Более того, еще в конце мая США попросили Оман не вмешиваться в дела, связанные с Ираном.

Обратите внимание! По словам министра финансов Скотта Бессента, посол Омана указал, что они не планируют вводить плату за прохождение Ормуза.

Какова ситуация в Ормузском проливе сейчас?