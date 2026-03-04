Удалось прорваться: танкер пересек Ормузский пролив
- Танкер Suezmax Pola выключил свой трекер AIS, чтобы незаметно пройти Ормузский пролив, и снова появился на радарах возле Абу-Даби 3 марта.
- Судно направляется в порт Джебель-Дханна для загрузки сырой нефтью сорта Murban, которая предназначена для Таиланда.
Танкер смог пройти через Ормузский пролив. Сейчас судно направляется в порт Объединенных Арабских Эмиратов. Именно там должна состояться его загрузка сырой нефтью.
Как танкер смог прорваться через Ормузский пролив?
Стало известно, что танкер Suezmax Pola выключил свой трекер AIS, чтобы незаметно пройти Ормузский пролив. Это произошло поздно вечером 2 марта, сообщает Reuters.
Отключение произошло, когда судно приблизилось к проливу. А 3 марта танкер снова появился на радарах, но уже возле Абу-Даби.
Анонимные источники сообщили, что:
- судно сейчас направляется в порт Джебель-Дханна;
- там его должны загрузить сырой нефтью сорта Murban;
- предназначена эта нефть для Таиланда.
Данные отслеживания судов Vortexa показали, что транзит танкеров для перевозки сырой нефти через пролив сократился до четырех судов 1 марта, на следующий день после начала боевых действий, по сравнению со средним показателем 24 в день с января,
– указывает издание.
По состоянию на 2 марта было известно о примерно 150 судах, которые стоят на мели в районе Ормузского пролива. Несколько танкеров были поражены. К тому же одно из судов загорелось, сообщает Reuters.
Какая ситуация возникла в Ормузском проливе?
Ормузский пролив сейчас, фактически, заблокирован. Такая ситуация является следствием обстрелов, которые осуществляют США и Израиль против Ирана. А также атак иранских сил на энергетическую инфраструктуру в регионе.
Командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана отметил, что иранские силы будут атаковать все суда, которые будут пытаться пересечь этот путь. Такие прецеденты уже есть. Известно даже о погибших, в результате этих атак.
Судоходство испытывает значительный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе. В частности, страховые компании начали отменять покрытие военных рисков для судов в Персидском заливе.