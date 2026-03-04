Удалось прорваться: танкер пересек Ормузский пролив

Танкер смог пройти через Ормузский пролив. Сейчас судно направляется в порт Объединенных Арабских Эмиратов. Именно там должна состояться его загрузка сырой нефтью.

Как танкер смог прорваться через Ормузский пролив?

Стало известно, что танкер Suezmax Pola выключил свой трекер AIS, чтобы незаметно пройти Ормузский пролив. Это произошло поздно вечером 2 марта, сообщает Reuters.

Отключение произошло, когда судно приблизилось к проливу. А 3 марта танкер снова появился на радарах, но уже возле Абу-Даби.

Анонимные источники сообщили, что:

судно сейчас направляется в порт Джебель-Дханна;

там его должны загрузить сырой нефтью сорта Murban;

предназначена эта нефть для Таиланда.

Данные отслеживания судов Vortexa показали, что транзит танкеров для перевозки сырой нефти через пролив сократился до четырех судов 1 марта, на следующий день после начала боевых действий, по сравнению со средним показателем 24 в день с января,

– указывает издание.

По состоянию на 2 марта было известно о примерно 150 судах, которые стоят на мели в районе Ормузского пролива. Несколько танкеров были поражены. К тому же одно из судов загорелось, сообщает Reuters.

Какая ситуация возникла в Ормузском проливе?