Какова ситуация с судоходством у Персидского залива?

Известно, что из-за ситуации на Ближнем Востоке поврежден ряд танкеров. Некоторые суда застряли, сообщает Reuters.

Как известно, по состоянию на понедельник:

один танкер загорелся;

еще 4 – повреждены;

почти 150 судов на мели, указывает Reuters.

Нужно понимать, что именно через Ормузский пролив транспортируется пятая часть мировой нефти. Поэтому перекрытие этого пути ощутимо влияет на мировой рынок.

Танкеры были скоплены в открытых водах у побережья основных производителей нефти в Персидском заливе, включая Ирак и Саудовскую Аравию, а также гиганта СПГ Катара,

– указывает издание.

Нужно понимать, что тарифы на перевозку нефти, вероятно, будут увеличиваться. Этому способствует рост рисков.

Важно! Сообщение об отмене создает значительное количество проблем для судоходных компаний. Ведь суда, которые находятся в указанном регионе, будут вынуждены искать новое страховое покрытие по увеличенным тарифам.

По данным отраслевых источников в понедельник, премии за военный риск выросли до 1% от стоимости судна за последние 48 часов, по сравнению с примерно 0,2% на прошлой неделе, что добавляет сотни тысяч долларов расходов на каждое отправление,

– отметило издание.

Как указывают источники на рынке и аналитики, расходы на транспортировку нефти с Ближнего Востока в Азию ощутимо выросли. Сейчас они достигают шестилетнего максимума. Вероятно, эти тенденции будут продолжаться и дальше.

Как Иран ограничивает движение по Ормузскому проливу?