Американский эсминец перехватил 2 судна, которые хотели покинуть Иран

Американский эсминец совершил перехват 2 нефтяных танкеров за первый день "блокады". Эти суда направлялись из Ирана. Силы США приказали танкерам развернуться.

Что известно о танкерах, которые хотели покинуть Ормузский пролив?

Как известно, указанные танкеры покинули порт Чабахар в Оманском заливе, сообщает Reuters.

Важно! Военный корабль США связался с танкерами через радиосвязь.

Заметим, блокада США началась еще 14 апреля. Напомним, американские силы блокируют Ормуз именно для судов, которые движутся из иранских портов. Таким образом Трамп хочет надавить на Тегеран, сообщает Reuters.

Американское правительство всеми силами стремится разблокировать Ормузский пролив. Однако Иран не спешит это делать.

Интересно! Центральное командование сообщило, что ни одно судно не преодолело блокаду с момента ее внедрения.

Если стратегия Трампа окажется успешной, он устранит самый большой рычаг влияния Ирана в переговорах с США и снова освободит пролив для мировой торговли. Но, говорят эксперты, блокада – это акт войны, который требует бессрочного привлечения значительного количества военных кораблей. Это также может спровоцировать новые ответные удары со стороны Тегерана,

– указывает издание.

Сейчас, как известно, США используют для этой операции 10 000 военнослужащих, а также:

десятки кораблей;

и – самолетов.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?