Що відомо про танкери, які хотіли покинути Ормузьку протоку?

Як відомо, вказані танкери покинули порт Чабахар в Оманській затоці, повідомляє Reuters.

Важливо! Військовий корабель США зв'язався з танкерами через радіозв'язок.

Зауважимо, блокада США розпочалася ще 14 квітня. Нагадаємо, американські сили блокують Ормуз саме для суден, які рухаються з іранських портів. Таким чином Трамп хоче натиснути на Тегеран, повідомляє Reuters.

Американський уряд всіма силами прагне розблокувати Ормузьку протоку. Проте Іран не поспішає це робити.

Цікаво! Центральне командування повідомило, що жодне судно не здолало блокаду з моменту її впровадження.

Якщо стратегія Трампа виявиться успішною, він усуне найбільший важіль впливу Ірану в переговорах зі США та знову звільнить протоку для світової торгівлі. Але, кажуть експерти, блокада – це акт війни, який вимагає безстрокового залучення значної кількості військових кораблів. Це також може спровокувати нові удари у відповідь з боку Тегерана,

– вказує видання.

Наразі, як відомо, США використовують для цієї операції 10 000 військовослужбовці, а також:

десятки кораблів;

та – літаків.

