Что известно о новых переговорах Ирана и США?
США объявили о частичной блокаде Ормузского пролива. Она должна была коснуться именно иранских портов, сообщает Reuters.
Читайте также Уже три судна: СМИ пишут, что некоторые танкеры "испытали" блокаду Ормузского пролива
Обратите внимание! США не планируют препятствовать движению судов, не направляющихся в иранские порты.
Это вызвало чрезвычайно негативную риторику Тегерана. Однако признаки продолжения переговоров между странами есть. Это способствовало незначительному снижению стоимости нефти, сообщает Reuters.
Вероятно, следующие переговоры США и Ирана будут происходить уже в конце этой недели. Точная дата еще не установлена.
Твердая дата еще не установлена, делегации останутся открытыми с пятницы по воскресенье,
– указал источник из Ирана.
Нужно понимать, что на прошлых выходных состоялись неудачные переговоры между Ираном и США. Они проходили в столице Пакистана. После этого ситуация только обострилась. США даже анонсировали и начали реализовывать свою блокаду Ормузского пролива.
Важно! Трамп указывал, что он готов заключить соглашение с Ираном. Однако он не позволит Тегерану иметь ядерное оружие.
Что происходит на Ближнем Востоке сейчас?
США и Израиль атаковали Иран еще в конце февраля. После этого Тегеран почти полностью заблокировал Ормузский пролив. Как известно, этим путем проходила пятая часть мировых поставок нефти и газа. Соответственно, после перекрытия пролива стоимость энергоносителей полетела вверх.
На минувшей неделе стало известно, что США заключили мирное соглашение на 2 недели. Именно в этот период должно было состояться прекращение огня. Однако указанный режим был неоднократно нарушен.
Иран, в рамках мирного соглашения, должен был разблокировать Ормузский пролив. Но этого так и не произошло.