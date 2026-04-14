Что известно о новых переговорах Ирана и США?

США объявили о частичной блокаде Ормузского пролива. Она должна была коснуться именно иранских портов, сообщает Reuters.

Читайте также Уже три судна: СМИ пишут, что некоторые танкеры "испытали" блокаду Ормузского пролива

Обратите внимание! США не планируют препятствовать движению судов, не направляющихся в иранские порты.

Это вызвало чрезвычайно негативную риторику Тегерана. Однако признаки продолжения переговоров между странами есть. Это способствовало незначительному снижению стоимости нефти, сообщает Reuters.

Вероятно, следующие переговоры США и Ирана будут происходить уже в конце этой недели. Точная дата еще не установлена.

Твердая дата еще не установлена, делегации останутся открытыми с пятницы по воскресенье,

– указал источник из Ирана.

Нужно понимать, что на прошлых выходных состоялись неудачные переговоры между Ираном и США. Они проходили в столице Пакистана. После этого ситуация только обострилась. США даже анонсировали и начали реализовывать свою блокаду Ормузского пролива.

Важно! Трамп указывал, что он готов заключить соглашение с Ираном. Однако он не позволит Тегерану иметь ядерное оружие.

Что происходит на Ближнем Востоке сейчас?