Риск глобальной рецессии растет: что будет, если не откроется Ормузский пролив

Ормузский пролив сейчас закрыт. Это создает значительные проблемы для нефтяного рынка. Ведущие мировые нефтетрейдеры предупреждают, чем дольше закрыт Ормуз, тем стремительнее будет расти риск глобальной рецессии.

Почему может произойти глобальная рецессия?

Риск увеличивается, в частности, на фоне того, что падает спрос на топливо, сообщает Bloomberg.

Хотя международные прогнозисты уже признают, что конфликт подрывает экономический рост и спрос на нефть, такие торговцы, как Vitol Group, Gunvor Group и Trafigura Group, во вторник предупредили, что ситуация еще ухудшится, если Ормузский пролив не откроется в ближайшее время,

– указывает издание.

Как показывают данные Международного энергетического агентства, с начала войны на Ближнем Востоке, поставки нефти и нефтепродуктов сократились почти на 13 миллионов баррелей в день. Сейчас, согласно прогнозу МЭА, события могут разворачиваться так:

во II квартале 2026 года ожидается резкое падение спроса на 1,5 миллиона баррелей в день;

а уже во второй половине года ожидается восстановление.

По мнению аналитиков, мир еще не понимает к чему на самом деле приведет кризис в Ормузе. По состоянию на теперь некоторые азиатские производители нефтехимической продукции сократили свою деятельность. Соответственно, из-за этого приостановилось производство пластика, сообщает Reuters.

Кроме этого, ситуация на нефтяном рынке повлияла на авиацию, сельскохозяйственную отрасль и другие сферы.

Важно! Ощутимыми процессы рецессии могут стать уже вскоре. Это произойдет, если в течение следующих 3 месяцев Ормузский пролив так и не откроется.

США до сих пор не знают, будет ли Иран участвовать в новых переговорах о прекращении войны до окончания срока прекращения огня в среду, поскольку стороны зашли в тупик по вопросам, включая доступ к Ормузскому проливу,

– говорится в сообщении.

Что важно знать о закрытии Ормузского пролива?