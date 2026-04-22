Почему может произойти глобальная рецессия?

Риск увеличивается, в частности, на фоне того, что падает спрос на топливо, сообщает Bloomberg.

Хотя международные прогнозисты уже признают, что конфликт подрывает экономический рост и спрос на нефть, такие торговцы, как Vitol Group, Gunvor Group и Trafigura Group, во вторник предупредили, что ситуация еще ухудшится, если Ормузский пролив не откроется в ближайшее время,

– указывает издание.

Как показывают данные Международного энергетического агентства, с начала войны на Ближнем Востоке, поставки нефти и нефтепродуктов сократились почти на 13 миллионов баррелей в день. Сейчас, согласно прогнозу МЭА, события могут разворачиваться так:

во II квартале 2026 года ожидается резкое падение спроса на 1,5 миллиона баррелей в день;

а уже во второй половине года ожидается восстановление.

По мнению аналитиков, мир еще не понимает к чему на самом деле приведет кризис в Ормузе. По состоянию на теперь некоторые азиатские производители нефтехимической продукции сократили свою деятельность. Соответственно, из-за этого приостановилось производство пластика, сообщает Reuters.

Кроме этого, ситуация на нефтяном рынке повлияла на авиацию, сельскохозяйственную отрасль и другие сферы.

Важно! Ощутимыми процессы рецессии могут стать уже вскоре. Это произойдет, если в течение следующих 3 месяцев Ормузский пролив так и не откроется.

США до сих пор не знают, будет ли Иран участвовать в новых переговорах о прекращении войны до окончания срока прекращения огня в среду, поскольку стороны зашли в тупик по вопросам, включая доступ к Ормузскому проливу,

– говорится в сообщении.

