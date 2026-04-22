Почему может произойти глобальная рецессия?
Риск увеличивается, в частности, на фоне того, что падает спрос на топливо, сообщает Bloomberg.
Читайте также Один из крупнейших нефтяных импортеров в мире покупает нефть из России
Хотя международные прогнозисты уже признают, что конфликт подрывает экономический рост и спрос на нефть, такие торговцы, как Vitol Group, Gunvor Group и Trafigura Group, во вторник предупредили, что ситуация еще ухудшится, если Ормузский пролив не откроется в ближайшее время,
– указывает издание.
Как показывают данные Международного энергетического агентства, с начала войны на Ближнем Востоке, поставки нефти и нефтепродуктов сократились почти на 13 миллионов баррелей в день. Сейчас, согласно прогнозу МЭА, события могут разворачиваться так:
- во II квартале 2026 года ожидается резкое падение спроса на 1,5 миллиона баррелей в день;
- а уже во второй половине года ожидается восстановление.
По мнению аналитиков, мир еще не понимает к чему на самом деле приведет кризис в Ормузе. По состоянию на теперь некоторые азиатские производители нефтехимической продукции сократили свою деятельность. Соответственно, из-за этого приостановилось производство пластика, сообщает Reuters.
Кроме этого, ситуация на нефтяном рынке повлияла на авиацию, сельскохозяйственную отрасль и другие сферы.
Важно! Ощутимыми процессы рецессии могут стать уже вскоре. Это произойдет, если в течение следующих 3 месяцев Ормузский пролив так и не откроется.
США до сих пор не знают, будет ли Иран участвовать в новых переговорах о прекращении войны до окончания срока прекращения огня в среду, поскольку стороны зашли в тупик по вопросам, включая доступ к Ормузскому проливу,
– говорится в сообщении.
Что важно знать о закрытии Ормузского пролива?
Ормузский пролив был закрыт еще с конца февраля. То есть, начала войны на Ближнем Востоке. Его перекрыл Иран.
Блокировка Ормузского пролива всколыхнула рынки. Ведь именно этим путем проходила пятая часть мировых поставок нефти и СПГ. Сейчас, чтобы преодолеть кризис, страны вынуждены "выпускать" буферные запасы нефти.
Данные отслеживания судов показывают, что некоторым все же удается проходить Ормузский пролив. В частности, они это делают с выключенными транспондерами.