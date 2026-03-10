"Венгрия живет одной датой": как похищение денег Ощадбанка играет на руку Орбану
- 5 марта 2026 года в Венгрии задержали инкассаторов Сбербанка, которые перевозили миллионы долларов и евро и килограммы золота, впоследствии их освободили, но ценности изъяли.
- Инцидент может играть на руку премьер-министру Орбану перед выборами в Венгрии, поскольку обострение отношений с Украиной может быть использовано во внутриполитической борьбе.
5 марта власти Венгрии задержали инкассаторов Ощадбанка с деньгами и золотом во время межбанковской перевозки. Этот инцидент могут использовать для улучшения политических позиций действующего премьер-министра накануне выборов.
Почему действующей власти Венгрии выгодно обострение отношений с Украиной?
Украинскую тему используют для политической борьбы внутри Венгрии, которая продолжается между Виктором Орбаном и его оппонентом Петером Мадьяром. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.
Смотрите также "Застрявшие" в Венгрии миллионы Ощадбанка: будет ли украинцам труднее купить валюту
Как отметил эксперт, наличную валюту в Украину через Венгрию перевозили не впервые, однако именно накануне выборов произошел инцидент с задержанием инкассаторов Ощадбанка.
Сейчас Венгрия живет одной датой – это 12 апреля, потому что в этот день выборы. По имеющимся прогнозам, партия Орбана "Фидес" эти выборы проиграет, а выиграет партия Мадьяра "Тиса". В этом плане понятно, что Орбан делает основную ставку на позиционирование себя как антиукраинского политика, который спасает Европу от рисков из Украины, в частности – трансфера войны. Конечно, Мадьяр занимает другую позицию.
По мнению экономиста Ивана Уса, до результатов выборов Украине стоит воздержаться от контактов с Венгрией, чтобы не дать ее действующей власти использовать новые информационные поводы в собственных интересах.
Наша тема становится основной их внутриполитической борьбы. И любые высказывания по Венгрии мгновенно используют их политехнологи, которые, по данным Петра Мадьяра, наняты Россией. Желательно дождаться 12 апреля. Если результаты будут такие, как в опросах, партия Тиса Мадьяра выиграет эти выборы и это будет другая Венгрия. Не скажу, что полностью проукраинская, но другая,
– говорит эксперт.
Подобное мнение в комментарии 24 Каналу высказал также политолог Артем Бронжуков, отметив, что перед выборами Орбан хочет нагнетать ситуацию для мобилизации избирателей и улучшения своего рейтинга. Поэтому Украине нужно абстрагироваться от этого конфликта.
Напомним, что лидер венгерской оппозиции и глава партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о том, что российские разведчики прибыли в Будапешт, чтобы повлиять на результаты выборов и помочь удержать у власти действующего премьера Виктора Орбана.
Политик призвал Россию не вмешиваться в выборы в Венгрии, а в случае победы пообещал поддерживать сбалансированные отношения.
Что известно о задержании инкассаторов Ощадбанка в Венгрии?
- 5 марта 2026 года в Будапеште силовики Венгрии задержали семерых сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которые передвигались на двух автомобилях банка. Они перевозили наличные и золото из Австрии в Украину в рамках контракта с Raiffeisen Bank International.
- Украинскую сторону не допускали к своим гражданам. Впоследствии инкассаторов освободили и вернули в Украину. По информации Министерства иностранных дел Украины, задержанных в течение 28 часов держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами. У них изъяли личные вещи и мобильные телефоны, а также не позволяли сообщить родным или дипломатические учреждения о месте своего пребывания.
- Вечером 9 марта правительство Виктора Орбана утвердило постановление об изъятии денег Сбербанка. Речь идет о 40 миллионах долларов США, 35 миллионах евро и 9 килограммах золота. В Венгрии это назвали "необычно большим количеством наличности и золотых слитков", которую перевозили по территории страны, и апеллировали к несоответствию международным практикам.
- Как сообщали в Ощадбанке, транспортировка наличных наземным транспортом в условиях полномасштабной войны является единственным возможным вариантом для Украины, ведь авиаперевозки недоступны. Его осуществляли в рамках международного соглашения.