"Венгрия живет одной датой": как похищение денег Ощадбанка играет на руку Орбану

5 марта власти Венгрии задержали инкассаторов Ощадбанка с деньгами и золотом во время межбанковской перевозки. Этот инцидент могут использовать для улучшения политических позиций действующего премьер-министра накануне выборов.

Почему действующей власти Венгрии выгодно обострение отношений с Украиной?

Украинскую тему используют для политической борьбы внутри Венгрии, которая продолжается между Виктором Орбаном и его оппонентом Петером Мадьяром. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

Как отметил эксперт, наличную валюту в Украину через Венгрию перевозили не впервые, однако именно накануне выборов произошел инцидент с задержанием инкассаторов Ощадбанка.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Сейчас Венгрия живет одной датой – это 12 апреля, потому что в этот день выборы. По имеющимся прогнозам, партия Орбана "Фидес" эти выборы проиграет, а выиграет партия Мадьяра "Тиса". В этом плане понятно, что Орбан делает основную ставку на позиционирование себя как антиукраинского политика, который спасает Европу от рисков из Украины, в частности – трансфера войны. Конечно, Мадьяр занимает другую позицию.

По мнению экономиста Ивана Уса, до результатов выборов Украине стоит воздержаться от контактов с Венгрией, чтобы не дать ее действующей власти использовать новые информационные поводы в собственных интересах.

Наша тема становится основной их внутриполитической борьбы. И любые высказывания по Венгрии мгновенно используют их политехнологи, которые, по данным Петра Мадьяра, наняты Россией. Желательно дождаться 12 апреля. Если результаты будут такие, как в опросах, партия Тиса Мадьяра выиграет эти выборы и это будет другая Венгрия. Не скажу, что полностью проукраинская, но другая,

Подобное мнение в комментарии 24 Каналу высказал также политолог Артем Бронжуков, отметив, что перед выборами Орбан хочет нагнетать ситуацию для мобилизации избирателей и улучшения своего рейтинга. Поэтому Украине нужно абстрагироваться от этого конфликта.

Напомним, что лидер венгерской оппозиции и глава партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о том, что российские разведчики прибыли в Будапешт, чтобы повлиять на результаты выборов и помочь удержать у власти действующего премьера Виктора Орбана.

Политик призвал Россию не вмешиваться в выборы в Венгрии, а в случае победы пообещал поддерживать сбалансированные отношения.

Что известно о задержании инкассаторов Ощадбанка в Венгрии?

5 марта 2026 года в Будапеште силовики Венгрии задержали семерых сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которые передвигались на двух автомобилях банка. Они перевозили наличные и золото из Австрии в Украину в рамках контракта с Raiffeisen Bank International .

Украинскую сторону не допускали к своим гражданам. Впоследствии инкассаторов освободили и вернули в Украину. По информации Министерства иностранных дел Украины, задержанных в течение 28 часов держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами. У них изъяли личные вещи и мобильные телефоны, а также не позволяли сообщить родным или дипломатические учреждения о месте своего пребывания.

Вечером 9 марта правительство Виктора Орбана утвердило постановление об изъятии денег Сбербанка. Речь идет о 40 миллионах долларов США, 35 миллионах евро и 9 килограммах золота. В Венгрии это назвали "необычно большим количеством наличности и золотых слитков", которую перевозили по территории страны, и апеллировали к несоответствию международным практикам.

. В Венгрии это назвали "необычно большим количеством наличности и золотых слитков", которую перевозили по территории страны, и апеллировали к несоответствию международным практикам. Как сообщали в Ощадбанке, транспортировка наличных наземным транспортом в условиях полномасштабной войны является единственным возможным вариантом для Украины, ведь авиаперевозки недоступны. Его осуществляли в рамках международного соглашения.

С чем в Венгрии связывают задержание инкассаторов?