В ОПЕК ухудшили прогноз по спросу на нефть в 2021 году
Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшили свой прогноз по мировому росту спроса на топливо в 2021 году. Рост составит 5,6 миллиона баррелей в сутки вместо ранее ожидаемых, 5,8 миллиона баррелей.
Источник:S&P Global
Такие цифры указанные в докладе технического комитета ОПЕК. Неутешительный прогноз сделали перед очередным заседанием мониторингового министерского комитета альянса.
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Что прогнозируют в ОПЕК
Дефицит нефти на мировом рынке в 2021 году составит 0,8 миллиона баррелей в сутки. В прогнозе, сделанном в начале марта, ожидалось, что он достигнет отметки в 1,2 миллиона баррелей.
Такие риски появились из-за неопределенности с последующей ситуацией с коронавирусом в мире. В документе отмечается, что неуверенность на нефтяном рынке подтверждаются и прыжками котировок барреля.
"Мы поняли, что данные о спросе необходимо пересмотреть, чтобы учесть последние события на рынке, а не настроения первой половины марта", – заявил один из делегатов комитета ОПЕК.
Альтернативный сценарий развития событий
В докладе, кроме базового прогноза, также представили альтернативный сценарий развития событий. Согласно ему, спрос на нефть будет восстанавливаться, но меньшими темпами. В результате он может составить 4,1 миллиона баррелей в сутки. При этом на рынке должен образоваться не дефицит, а профицит предложения нефти в 0,6 миллиона баррелей в сутки.
Цены на нефть по состоянию на 31 марта
Накануне встречи министров ОПЕК цены на нефть начали расти в надежде, что страны-экспортеры продолжит ограничения поставок сырья до мая. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
- Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,32 (0,5%) и составляет 64,46 доллара за баррель. Предыдущие торги завершились на уровне 64,14 доллара.
- Стоимость фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX составляет 60,84 доллара. Это на 0,29 (0,48%) долларов больше цены на момент закрытия предыдущей сессии.
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