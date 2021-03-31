Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшили свой прогноз по мировому росту спроса на топливо в 2021 году. Рост составит 5,6 миллиона баррелей в сутки вместо ранее ожидаемых, 5,8 миллиона баррелей.

Такие цифры указанные в докладе технического комитета ОПЕК. Неутешительный прогноз сделали перед очередным заседанием мониторингового министерского комитета альянса.

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Что прогнозируют в ОПЕК

Дефицит нефти на мировом рынке в 2021 году составит 0,8 миллиона баррелей в сутки. В прогнозе, сделанном в начале марта, ожидалось, что он достигнет отметки в 1,2 миллиона баррелей.

Такие риски появились из-за неопределенности с последующей ситуацией с коронавирусом в мире. В документе отмечается, что неуверенность на нефтяном рынке подтверждаются и прыжками котировок барреля.

"Мы поняли, что данные о спросе необходимо пересмотреть, чтобы учесть последние события на рынке, а не настроения первой половины марта", – заявил один из делегатов комитета ОПЕК.

Альтернативный сценарий развития событий

В докладе, кроме базового прогноза, также представили альтернативный сценарий развития событий. Согласно ему, спрос на нефть будет восстанавливаться, но меньшими темпами. В результате он может составить 4,1 миллиона баррелей в сутки. При этом на рынке должен образоваться не дефицит, а профицит предложения нефти в 0,6 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть по состоянию на 31 марта

Накануне встречи министров ОПЕК цены на нефть начали расти в надежде, что страны-экспортеры продолжит ограничения поставок сырья до мая. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,32 (0,5%) и составляет 64,46 доллара за баррель . Предыдущие торги завершились на уровне 64,14 доллара.

. Предыдущие торги завершились на уровне 64,14 доллара. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX составляет 60,84 доллара. Это на 0,29 (0,48%) долларов больше цены на момент закрытия предыдущей сессии.