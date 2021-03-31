Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) погіршили свій прогноз щодо світового зростання попиту на паливо у 2021 році. Зростання складе 5,6 мільйона барелів на добу замість, раніше очікуваних, 5,8 мільйона барелів.

Такі цифри зазначені в доповіді технічного комітету ОПЕК. Невтішний прогноз зробили перед черговим засіданням моніторингового міністерського комітету альянсу.

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Що прогнозують в ОПЕК

Дефіцит нафти на світовому ринку у 2021 році становитиме 0,8 мільйона барелів на добу. У прогнозі, зробленому на початку березня, очікувалось, що він досягне позначки у 1,2 мільйона барелів.

Такі ризики з'явились через невизначеність з подальшою ситуацією з коронавірусом у світі. У документі зазначається, що невпевненість на нафтовому ринку підтверджуються й стрибками котирувань бареля.

"Ми зрозуміли, що дані про попит необхідно переглянути, щоб врахувати останні події на ринку, а не настрої першої половини березня", – заявив один з делегатів комітету ОПЕК.

Альтернативний сценарій розвитку подій

У доповіді, крім базового прогнозу, також представили альтернативний сценарій розвитку подій. Згідно з ним, попит на нафту буде відновлюватися, але меншими темпами. В результаті, він може скласти 4,1 мільйона барелів на добу. При цьому на ринку має утворитись не дефіцит, а профіцит пропозиції нафти в 0,6 мільйона барелів на добу.

Ціни на нафту станом на 31 березня

Напередодні зустрічі міністрів ОПЕК ціни на нафту почали рости в надії, що країни-експортери продовжить обмеження поставок сировини до травня. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла на 0,32 (0,5%) та становить 64,46 долара за барель. Попередні торги завершилися на рівні 64,14 долара.

Вартість ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить 60,84 долара. Це на 0,29 (0,48%) доларів більше за ціну на закриття попередньої сесії.

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