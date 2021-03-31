В ОПЕК погіршили прогноз щодо попиту на нафту у 2021 році
Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) погіршили свій прогноз щодо світового зростання попиту на паливо у 2021 році. Зростання складе 5,6 мільйона барелів на добу замість, раніше очікуваних, 5,8 мільйона барелів.
Джерело:S&P Global
Такі цифри зазначені в доповіді технічного комітету ОПЕК. Невтішний прогноз зробили перед черговим засіданням моніторингового міністерського комітету альянсу.
До слова ОАЕ влаштували революцію на ринку нафти: як це вплине на вартість чорного золота
Що прогнозують в ОПЕК
Дефіцит нафти на світовому ринку у 2021 році становитиме 0,8 мільйона барелів на добу. У прогнозі, зробленому на початку березня, очікувалось, що він досягне позначки у 1,2 мільйона барелів.
Такі ризики з'явились через невизначеність з подальшою ситуацією з коронавірусом у світі. У документі зазначається, що невпевненість на нафтовому ринку підтверджуються й стрибками котирувань бареля.
"Ми зрозуміли, що дані про попит необхідно переглянути, щоб врахувати останні події на ринку, а не настрої першої половини березня", – заявив один з делегатів комітету ОПЕК.
Альтернативний сценарій розвитку подій
У доповіді, крім базового прогнозу, також представили альтернативний сценарій розвитку подій. Згідно з ним, попит на нафту буде відновлюватися, але меншими темпами. В результаті, він може скласти 4,1 мільйона барелів на добу. При цьому на ринку має утворитись не дефіцит, а профіцит пропозиції нафти в 0,6 мільйона барелів на добу.
Ціни на нафту станом на 31 березня
Напередодні зустрічі міністрів ОПЕК ціни на нафту почали рости в надії, що країни-експортери продовжить обмеження поставок сировини до травня. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
- Ціна травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла на 0,32 (0,5%) та становить 64,46 долара за барель. Попередні торги завершилися на рівні 64,14 долара.
- Вартість ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить 60,84 долара. Це на 0,29 (0,48%) доларів більше за ціну на закриття попередньої сесії.
Поділитися новиною