Объединенные Арабские Эмираты могут кардинально изменить правила игры на рынке нефти. Речь идет о системе определения цен на черное золото. О грандиозных планах ОАЭ – читайте дальше.

Абу-Даби начали продавать фьючерсные контракты на нефть. Главным экспонатом в этой игре стал эмират Фуджайра, из которого уже начали отправлять бочки с нефтью.

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Революционное решение

Страны Персидского залива выкачивают примерно 20 миллионов баррелей нефти каждый день, а в Абу-Даби хотят, чтобы их фьючерсы и марка нефти Мурбан стали главными флагманами региона.

Фьючерсный контракт – это документ, который удостоверяет обязательство приобрести базовый актив в определенное время и на определенных условиях в будущем, с фиксацией цен на момент выполнения обязательств сторонами контракта.

Крупнейшие производители нефти в Персидском заливе (Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ), столицей которых является Абу-Даби, традиционно устанавливают цены на нефть. Преимущественно, они продают свое сырье напрямую нефтеперерабатывающим предприятиям или международным компаниям.

Но самое важное, то, что они не позволяют другим клиентам перепродавать нефть и использовать возможность арбитража, который существует на энергетических рынках. Однако, Абу-Даби отказывается от этого ограничения с целью "открыть" свою нефть для трейдеров.

После этого, стоимость нефти будет определять рынок. Продажа нефти Мурбан на бирже станет момент физического объединения пустынных полей Абу-Даби и мировых рынков.

Государственная энергетическая компания Abu Dhabi National Oil Co. выделила почти 900 миллионов долларов в строительство хранилищ для нефти в пещерах Фуджайры объемом в 40 миллионов баррелей. Новые хранилища и резервуары, которые уже есть, предназначены для хранения таких объемов нефти, которых будет достаточно на случай каких-либо непредвиденных ситуаций.

ОАЭ устроили революцию на рынке нефти / Фото unsplash

Создание новой элитной марки нефти – задача не из простых. Нефтяные трейдеры не любят изменения, особенно, когда убеждены, что рынок хорошо справляется с балансировкой спроса и предложения.

На сегодня, самыми популярными марками нефти в мире являются Brent и WTI. По данным сайта Oil Price chart, их стоимость составляет 63,90 долларов за баррель и 60,36 долларов за баррель соответственно.

Компания S&P Global Platts, которая предоставляет информацию о рынках энергоносителей и сырья, вызвала настоящую бурю осуждения после заявления о пересмотре мировых цен на нефть из категории Dated Brent. Однако, этот план пришлось отложить на неопределенный срок.

Dated Brent – главная в мире система оценки сырой нефти.

Выгодное предложение

Исполнительный директор компании Adnoc султан Ахмед Аль Джабер отметил , что торговля нефтью марки Мурбан стоит всех усилий. По его словам, политика прозрачных цен позволит их клиентам лучше ограничивать рыночные риски и управлять ими.

В Абу-Даби убеждены, что сочетание выгодного предложения, легкого доступа к рынкам потребления нефти с Фуджайра и отсутствие торговых ограничений привлечет многих покупателей.

Фьючерсной платформой ICE Futures Abu Dhabi будет управлять компания International Exchange Inc., которая находится в Атланте.

ОАЭ устроили революцию на рынке нефти / Фото unsplash

Амбициозные планы

Объединенные Арабские Эмираты уже подготовили достаточно амбициозный план по быстрой монетизации своих углеводородных ресурсов, на случай, если спрос на нефть начнет снижаться через тренд на зеленую энергию.

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Государство стремится к 2030 году увеличить производственные мощности с 4 миллионов баррелей в день до 5 миллионов. Это поможет ОАЭ стать крупнейшим поставщиком нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии. Кроме того, говорится о том, что Мурбан может стать причиной возникновения напряжения в ОПЕК.

Известно, что страны Персидского залива доминируют в регионе и склонны ценить единство. В прошлом году страны-экспортеры нефти приняли беспрецедентное решение: снизили объемы добычи нефти с целью поддержания цен на фоне пандемии коронавируса. ОАЭ утверждают, что их действия никоим образом не повлияют на страны ОПЕК и их способность определять цены на нефть.