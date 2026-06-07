Что известно о решении ОПЕК+

И это даже несмотря на то, что война США с Ираном продолжает мешать нескольким членам группы увеличивать добычу, о чем пишет Reuters.

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Война в Иране сократила потоки нефти через Ормузский пролив, вызвав крупнейший в истории мировой кризис поставок. А ключевые члены ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не смогли полностью удовлетворить спрос клиентов с конца февраля.

Напомним! Кризис для ОПЕК+ обострился, когда Объединенные Арабские Эмираты покинули Организацию стран-экспортеров нефти после почти 60 лет членства.

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Семь ключевых стран ОПЕК+, в которые входят ОПЕК и союзные производители, в частности Россия, увеличили свои квоты добычи с апреля по июнь почти на 600 тысяч баррелей в сутки. На самом деле добыча группы упала из-за ограничения экспорта со стороны стран Персидского залива

В апреле она составляла в среднем 33,19 миллиона баррелей в сутки против 42,77 миллиона в феврале, согласно данным ОПЕК.

В воскресенье, вероятно, эти семь стран увеличат целевые показатели примерно на 188 тысяч баррелей в сутки с июля, сообщили источники,

– говорится в материале.

Это такой же объем, как повышение в июне, которое было уменьшено с ежемесячных увеличений на 206 тысяч баррелей в мае и апреле, чтобы учесть выход ОАЭ.

ОПЕК и ОПЕК+ проведут в воскресенье четыре заседания, первое из которых – заседание комитета по мониторингу. Семь из 21 участника ОПЕК+, которые должны встретиться позже в воскресенье, – это Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман.

Заметьте! Полная министерская встреча ОПЕК+ также запланирована на воскресенье, но, как ожидается, не внесет изменений в общую политику добычи.

Что еще известно по ОПЕК

Напомним, в начале июня стало известно, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. И это несмотря на выход ОАЭ из формата.

Аналитики считают, что ОПЕК+ пытается сохранить видимость стабильности. Однако риски растут.

Впоследствии стало известно, что ОПЕК+ хочет продолжать увеличивать квоты – еще минимум на несколько месяцев. Процесс увеличения квот планируют завершить до сентября.

В то же время некоторые основные члены организации, не смогут обеспечить такое увеличение из-за блокировки Ормузского пролива.