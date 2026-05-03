Об этом пишет Bloomberg.

Как план по добыче нефти имеют в ОПЕК?

Такой шаг не стал неожиданностью – подобное умеренное увеличение прогнозировали еще до демарша ОАЭ. В то же время реальные объемы наращивания пока под вопросом: все зависит от ситуации вокруг Ормузского пролива, который остается заблокированным из-за конфликта США и Ирана.

Между тем Абу-Даби уже сигнализирует о собственных амбициях. Государственная компания Adnoc объявила о масштабной инвестиционной программе – около 200 млрд дирхамов (примерно 55 млрд долларов) пойдут на расширение добычи и переработки. Это еще раз подчеркивает давнее соперничество между ОАЭ и Саудовской Аравией – как в нефтяной политике, так и в борьбе за влияние в регионе.

В самих Эмиратах прямо дали понять: нынешняя геополитическая ситуация стала удобным моментом, чтобы выйти из сделки без серьезной раскачки рынка.

Аналитики же обращают внимание, что ОПЕК+ пытается сохранить видимость стабильности, несмотря на внутренние трещины. Фактически альянс продолжает действовать по старой логике, будто ничего не произошло.

Впрочем, риски растут. Выход ОАЭ может ослабить контроль картеля над ценами, а также открывает для Эмиратов возможность свободно наращивать добычу. В перспективе это может вылиться в новые ценовые войны.

