Как ОПЕК планирует менять квоты?

Процесс увеличения квот ОПЕК планируют завершить до сентября, сообщает Bloomberg.

Группа уже согласовала восстановить две трети сокращения поставок. То есть, увеличить на 1,65 миллиона баррелей в день. Заметим, это уменьшение произошло еще в 2023 году.

Сейчас группа планирует:

еще повысить цели;

а также восстановить последнюю часть.

Интересно, что это будет происходить, несмотря на то, что некоторые основные члены организации, по факту, не смогут обеспечить такое увеличение. Ведь Ормузский пролив остается заблокированным.

Альянс, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, во время войны продолжал скромное и символическое увеличение поставок. Однако мир срочно нуждается в дополнительной нефти, чтобы заполнить дыру, образовавшуюся в результате конфликта,

– говорится в сообщении.

Сейчас, как указывает издание, этот конфликт привел к истощению мировых запасов. Совокупный разрыв оценивается в более 1 миллиард баррелей.

Кроме этого, ситуация на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо. А это, в свою очередь, усилило риск рецессии, сообщает Bloomberg.

Как на ОПЕК повлиял выход ОАЭ?

Сейчас выход ОАЭ из ОПЕК не так заметен. Однако аналитики ожидают, что это таки приведет к уменьшению объемов нефти примерно на 144 000 баррелей в день.

Экономист Виталий Шапран в комментарии 24 Каналау указал, что выход ОАЭ может помочь решить довольно кризисную ситуацию в которой оказалась страна.

Виталий Шапран Экономист, член УТФА Из-за войны в заливе, ОАЭ потеряли часть своих давних покупателей нефти, а часть их поставок в Индию была фактически отобрана Россией. На фоне напряженности отношений ОАЭ и Саудовской Аравии шаг ОАЭ по выходу из ОПЕК выглядит практичным, потому что страна не хочет участвовать в картеле, члены которого отбирают ее рынки.

Шапран отметил, что сейчас рынок, вероятно, не будет реагировать на выход ОАЭ из ОПЕК. Реальные последствия станут заметны, когда на Ближнем Востоке завершится конфликт.

Ведь именно тогда ОАЭ сможет возобновить добычу. И, соответственно, России станет проблематично заходить на азиатский рынок.

Что касается рынков, то они сейчас больше реагируют на отношения США и Ирана и перспективы мира между ними,

– отметил экономист.

Почему ОАЭ покинули ОПЕК?