У вівторок, 5 січня, ціни на нафту впали. Все через відновлення перемовин між нафтовидобувними державами щодо збільшення виробництва в лютому.

Зустріч міністрів країн ОПЕК+ відбудеться 5 січня о 15:30 за віденським часом. Про це повідомляє Investing.com.

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Як змінилась ціна на нафту

► Вартість ф'ючерсів на нафту Brent станом на березень на лондонській біржі ICE Futures становить 50,88 долара за барель. Це на 0,21 долара (0,41%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

► Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту WTI на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX – 47,41 долара за барель. Попередні торги завершилися на рівні 51,09 і 47,62 долара відповідно.

Обидва контракти впали на понад 1% після того, як ОПЕК та її союзники не узгодили зміни на нафтовидобуток у лютому. Проти збільшення обсягів виробництва виступила Саудівська Аравія, проте Росія підтримала таку ідею, посилаючись на відновлення попиту.

Пандемія COVID-19

Аналітики прогнозують в найближчі кілька місяців глибше зниження ціни на нафту. Все через поширення пандемії коронавірусу в Північній Америці, Європі та на Близькому Сході, яка сповільнила короткострокового зростання попиту.

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