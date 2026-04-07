Почему эти танкеры проходили Ормузский пролив?

Иран разрешил прохождение этих танкеров в рамках соглашения с США, сообщает Reuters.

Это соглашение было заключено еще на прошлой неделе. Напомним, процесс происходил при посредничестве Пакистана, сообщает Reuters.

Как показывают данные отслеживания судов, оба танкера находятся у побережья ОАЭ. Там они фиксировались вечером в понедельник. Если бы указанные суда прошли через Ормузский пролив, это стало бы первым транзитом грузов СПГ с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Данные аналитических компаний Kpler и LSEG показали, что два катарских судна, "Al Daayen" и "Rasheeda", загрузили свои грузы в конце февраля. Суда были загружены СПГ из Рас-Лаффана, Катар. Они двигались на восток к проливу, но вернулись в понедельник утром, согласно данным отслеживания судов,

– указывает издание.

В понедельник днем судна изменили свое направление движения. В частности, "Аль-Даайен" поставил пункт назначения – Рас-Лаффан.

Интересно! Ранее пунктом назначения указывали Пакистан.

Что известно о происхождении судов через Ормузский пролив?

Конфликт на Ближнем Востоке начался еще 28 февраля. В результате противостояния был заблокирован Ормузский пролив. Именно этим путем проходила пятая часть от мировой нефти. Вследствие блокировки указанного пролива, взлетели цены на нефть

Еще 26 марта Трамп указал, что Иран согласился пропустить 10 нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Американский президент назвал это жестом доброй воли от Тегерана.

Нужно понимать, что Катар является вторым по величине экспортером СПГ в мире. Поставки преимущественно поступают именно покупателям в Азии.

Обратите внимание! Иранские атаки уничтожили примерно 17% экспортных мощностей Катара по СПГ.