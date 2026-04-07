Почему эти танкеры проходили Ормузский пролив?

Иран разрешил прохождение этих танкеров в рамках соглашения с США, сообщает Reuters.

Это соглашение было заключено еще на прошлой неделе. Напомним, процесс происходил при посредничестве Пакистана, сообщает Reuters.

Как показывают данные отслеживания судов, оба танкера находятся у побережья ОАЭ. Там они фиксировались вечером в понедельник. Если бы указанные суда прошли через Ормузский пролив, это стало бы первым транзитом грузов СПГ с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Данные аналитических компаний Kpler и LSEG показали, что два катарских судна, "Al Daayen" и "Rasheeda", загрузили свои грузы в конце февраля. Суда были загружены СПГ из Рас-Лаффана, Катар. Они двигались на восток к проливу, но вернулись в понедельник утром, согласно данным отслеживания судов,
– указывает издание.

В понедельник днем судна изменили свое направление движения. В частности, "Аль-Даайен" поставил пункт назначения – Рас-Лаффан.

Интересно! Ранее пунктом назначения указывали Пакистан.

Что известно о происхождении судов через Ормузский пролив?

  • Конфликт на Ближнем Востоке начался еще 28 февраля. В результате противостояния был заблокирован Ормузский пролив. Именно этим путем проходила пятая часть от мировой нефти. Вследствие блокировки указанного пролива, взлетели цены на нефть

  • Еще 26 марта Трамп указал, что Иран согласился пропустить 10 нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Американский президент назвал это жестом доброй воли от Тегерана.

  • Нужно понимать, что Катар является вторым по величине экспортером СПГ в мире. Поставки преимущественно поступают именно покупателям в Азии.

Обратите внимание! Иранские атаки уничтожили примерно 17% экспортных мощностей Катара по СПГ.