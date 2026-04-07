Чому ці танкери проходили Ормузьку протоку?

Іран дозволив проходження цих танкерів у рамках угоди з США, повідомляє Reuters.

Ця угода була укладена ще минулого тижня. Нагадаємо, процес відбувався за посередництва Пакистану, повідомляє Reuters.

Як показують дані відстеження суден, обидва танкери знаходяться біля узбережжя ОАЕ. Там вони фіксувалися увечері у понеділок. Якби вказані судна пройшли через Ормузьку протоку, це стало б першим транзитом вантажів ЗПГ з початку конфлікту на Близькому Сході.

Дані аналітичних компаній Kpler і LSEG показали, що два катарські судна, "Al Daayen" і "Rasheeda", завантажили свої вантажі наприкінці лютого. Судна були завантажені ЗПГ з Рас-Лаффана, Катар. Вони рухалися на схід до протоки, але повернули назад у понеділок вранці, згідно з даними відстеження суден,

– вказує видання.

В понеділок вдень судна змінили свій напрямок руху. Зокрема, "Аль-Даайен" поставив пункт призначення – Рас-Лаффан.

Цікаво! Раніше пунктом призначення вказували Пакистан.

Що відомо про походження суден через Ормузьку протоку?

Конфлікт на Близькому Сході розпочався ще 28 лютого. В результаті протистояння була заблокована Ормузька протока. Саме цим шляхом проходила п'ята частина від світової нафти. Внаслідок блокування вказаної протоки, злетіли ціни на нафту

Ще 26 березня Трамп вказав, що Іран погодився пропустити 10 нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Американський президент назвав це жестом доброї волі від Тегерана.

Потрібно розуміти, що Катар є другим за величиною експортером СПГ у світі. Поставки переважно надходять саме покупцям в Азії.

Зверніть увагу! Іранські атаки знищили приблизно 17% експортних потужностей Катару зі СПГ.