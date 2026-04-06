Что известно о движении кораблей через Ормузский пролив?

О том, какая сейчас ситуация в море и что изменилось с началом войны в Иране, говорится в материале Bloomberg.

Так, впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке (28 февраля) в течение 4 и 5 апреля через Ормузский пролив прошел 21 грузовой корабль. Показатель является самым высоким с начала марта, когда движение по проливу ограничили.

В частности известно, что 13 судов из всех направлялись в Аравийское море. Иран пропускает корабли Индии и Ирака.

Важно! В Индию дошли 8 танкеров со сжиженным нефтяным газом.

В то же время, как сообщают владельцы кораблей, прошедших путь, Иран начал брать оплату с судов. Страна даже планирует узаконить эти поступления.

Пока неизвестно, при каких именно условиях Иран пропускает корабли. Была версия, что большинство из судов, которые прошли Ормуз, направлялись по маршруту, который предварительно составил Иран. Путь был приближен к побережью страны. Однако есть корабли, которые прошли Ормузский пролив вдоль противоположного побережья.

В частности сообщается, что Оман проводил переговоры по сглаживанию потока, о чем государство официально заявляло 5 апреля.

Что известно об альтернативных путях поставки нефти?

Власти Южной Кореи планируют направить 5 кораблей под корейским флагом в порт Янбу в Красном море, пишут South China Morning Post и Channel News Asia.

Причиной такого решения является поиск альтернативных маршрутов для поставки нефтепродуктов и избежание перебоев из-за ограниченного Ормузского пролива. Ан До-Геол, представитель южнокорейской правящей Демократической партии, сообщил об этом журналистам после совещания с чиновниками страны.

Известно, что таким образом корейские корабли обойдут Ормуз, ведь будут идти другими путями. В то же время так страна продолжит обеспечение нефтью несмотря на сложную мировую ситуацию.

Политик добавил, что Сеул готовится направить своих представителей в Саудовскую Аравию, Оман и Алжир. Цель – обеспечение дополнительных поставок нефти.

В информагентстве Yonhap в частности добавили, что во время встречи чиновники и законодатели обсуждали высвобождение резервов нефти частным нефтепереработчикам.

Заметьте! Южная Корея значительно зависит от импорта энергоносителей. В стране впервые с 1997 года готовят чрезвычайные меры по ограничению цен на топливо.

В частности известно, что правительство государства предлагает увеличить бюджет страны на 17,2 миллиарда долларов. Ведь, как отметил президент Ли Чжэ Мен, сейчас экономика страны фактически живет в "военном положении". То есть Южная Корея имеет существенные последствия после начала войны в Иране.

Ранее президент установил предельные цены на топливо. Решение в стране приняли после стремительного повышения стоимости на ресурсы. Так, в начале марта прогнозировали повышение стоимости на бензин до 2 050 вон, или 1,37 доллара. На украинские деньги – это около 60 гривен.

Что еще нужно знать об Ормузском проливе и последствиях его ограничения?