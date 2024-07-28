15 стран, которые предлагают самые большие бонусы за "золото" на Олимпиаде-2024

Во Франции продолжаются летние Олимпийские игры. Спортсмены почти со всего мира будут бороться за медали еще три недели. Однако медали это не единственная награда для победителей.

Какие страны платят больше всего за золотые медали на Олимпийских играх-2024

Летняя Олимпиада-2024 началась в Париже 26 июля и будет продолжаться до 11 августа. Спортсмены будут соревноваться за медали в 32 видах спорта. При этом золотые медали также приносят победителям еще и денежные вознаграждения от государств, которые они представляют.

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Сумма бонусов за "золото" отличается в каждой стране. Вот перечень 15 государств, которые выделяют самые большие финансовые вознаграждения для спортсменов в индивидуальных видах спорта, которые борются за первенство на Олимпиаде:

Гонконг – 768 тысяч долларов; Израиль – 275 тысяч долларов; Сербия – 218 тысяч долларов; Малайзия – 214 тысяч долларов; Италия – 196 тысяч долларов; Литва – 182 тысячи долларов; Молдова – 171 тысяча долларов; Латвия – 155 тысяч долларов; Венгрия – 154 тысячи долларов; Болгария – 139 тысяч долларов; Украина – 125 тысяч долларов; Косово – 120 тысяч долларов; Эстония – 109 тысяч долларов; Чехия – 103 тысячи долларов; Испания – 102 тысячи долларов.

Для сравнения, страна с первой экономикой мира – США – заплатит своим спортсменам, которые станут первыми в соревнованиях 37 500 долларов.