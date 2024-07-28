Які країни платять найбільше за золоті медалі на Олімпійських іграх-2024

Літня Олімпіада-2024 розпочалася у Парижі 26 липня та буде тривати до 11 серпня. Спортсмени будуть змагатися за медалі у 32 видах спорту. При цьому золоті медалі також приносять переможцям ще й грошові винагороди від держав, які вони представляють.

Зверніть увагу Росія активно скуповує старі судна за десятки мільйонів доларів: яку ціль переслідує Кремль

Сума бонусів за "золото" відрізняється в кожній країні. Ось перелік 15 держав з найбільшими фінансовими винагородами для спортсменів в індивідуальних видах спорту, які виборюють першість на Олімпіаді:

Гонконг – 768 тисяч доларів; Ізраїль – 275 тисяч доларів; Сербія – 218 тисяч доларів; Малайзія – 214 тисяч доларів; Італія – 196 тисяч доларів; Литва – 182 тисячі доларів; Молдова – 171 тисяча доларів; Латвія – 155 тисяч доларів; Угорщина – 154 тисячі доларів; Болгарія – 139 тисяч доларів; Україна – 125 тисяч доларів; Косово – 120 тисяч доларів; Естонія – 109 тисяч доларів; Чехія – 103 тисячі доларів; Іспанія – 102 тисячі доларів.

Для порівняння, країна з першою економікою світу – США – заплатить своїм спортсменам, які стануть першими у змаганнях 37 500 доларів.