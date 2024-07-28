Які країни платять найбільше за золоті медалі на Олімпійських іграх-2024
Літня Олімпіада-2024 розпочалася у Парижі 26 липня та буде тривати до 11 серпня. Спортсмени будуть змагатися за медалі у 32 видах спорту. При цьому золоті медалі також приносять переможцям ще й грошові винагороди від держав, які вони представляють.
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Сума бонусів за "золото" відрізняється в кожній країні. Ось перелік 15 держав з найбільшими фінансовими винагородами для спортсменів в індивідуальних видах спорту, які виборюють першість на Олімпіаді:
- Гонконг – 768 тисяч доларів;
- Ізраїль – 275 тисяч доларів;
- Сербія – 218 тисяч доларів;
- Малайзія – 214 тисяч доларів;
- Італія – 196 тисяч доларів;
- Литва – 182 тисячі доларів;
- Молдова – 171 тисяча доларів;
- Латвія – 155 тисяч доларів;
- Угорщина – 154 тисячі доларів;
- Болгарія – 139 тисяч доларів;
- Україна – 125 тисяч доларів;
- Косово – 120 тисяч доларів;
- Естонія – 109 тисяч доларів;
- Чехія – 103 тисячі доларів;
- Іспанія – 102 тисячі доларів.
Для порівняння, країна з першою економікою світу – США – заплатить своїм спортсменам, які стануть першими у змаганнях 37 500 доларів.